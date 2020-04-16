Хозяюшка в деле: Жена Комарова украсила пасхальные яйца и поразила Сеть

Александра Кучеренко показала простой способ, как оформить яркие яйца к Пасхе.

Хозяюшка в деле: Жена Комарова украсила яйца к Пасхе и поразила Сеть instagram.com/aakucherenko

Читай также: Подготовка к Пасхе-2020: Можно ли печь паски в Страстную Пятницу

Супруга телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова телеведущая и модель Александра Кучеренко поразила Сеть новой публикацией. В Инстаграм девушка добавила фото, на котором позирует с целый комплектом писанок и крашанок к Пасхе.

Также Саша разместила видео, на котором демонстрирует простой способ украшения яиц с помощью аппликации. В описании девушка отметила, что в этом году впервые печет паски, а вот яйца оформляет уже почти как профессионал:

#ХозяюшкаВделе😊

Начала готовиться к Пасхе! С детства обожаю всю эту предпраздничную суету! Когда на весь дом пахнет маминой пасочкой с цукатами, и уже просто не терпится отломить верхушку и съесть всю сладкую глазурь😋

В этом году, сама став хозяйкой на кухне, попробую впервые испечь пасхальный кулич! Надеюсь, получится. А вот в чем я точно чувствую себя квалифицированным специалистом, так это в раскрашивании яиц)) Любимое дело в преддверии Пасхи с самых ранних лет! В этот раз, помимо классического способа окрашивания, решила попробовать новый для себя метод декорирования. При помощи салфетки😯 Оказалось так просто - и так красиво! И безвредно. Немедленно делюсь с вами своей инструкцией - все этапы на видео в карусели. Листайте и берите на заметку😉

Желаю всем идеальных крашанок и вкуснейших куличей! Сейчас как раз самое время поэкспериментировать на кухне и вспомнить семейные традиции! - написала Саша.



Хозяюшка в деле: Жена Комарова украсила яйца к Пасхе и поразила Сеть instagram.com/aakucherenko

Александра Кучеренко 0:00 / 00:53

Читай также: Расписное яичко, как символ праздника: Почему на Пасху красят яйца?

Подписчики поблагодарили Александру за рецепт и в который раз подчеркнули ее физическую и духовную красоту:

Саша, Вы большая молодец. Удивительное сочетание и жены, реализации как ведущей и хозяйки. Спасибо Вам за вдохновение

Как же Диме повезло ,в хорошие руки попал 😊

Вау! Так просто 😱 и красиво 💕 спасибо за информацию)

Хорошая идея с украшением. Даже не нужно уметь рисовать. И очень красиво выходит

Так просто і така краса! Я в шоці♥️ Ви дуже гарна😍 Безмежно щаслива за вас♥️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Комаров признался, чем его кормит супруга.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.