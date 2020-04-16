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Ведущий "Холостяка" поделился яркими кадрами с празднования дня рождения сына

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Григорий Решетник показал, как отпраздновал 7-летие сына в условиях карантина.
Ведущий "Холостяка" поделился яркими кадрами с празднования дня рождения сына
Ведущий "Холостяка" поделился яркими кадрами с празднования дня рождения сына
instagram.com/grisha_reshetnik

Ведущий популярного реалити-шоу “Холостяк“ Григорий Решетник поделился с поклонниками семейными кадрами с празднования дня рождения сына. 16 апреля Ивану исполнилось 7 лет.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото и видео, где он запечатлен в компании именинника, младшего сына Димы и супруги Кристины. На снимке звездное семейство позировало на фоне воздушных шаров. А в ролике можно увидеть, как Иван задувает свечи на праздничном торте.

“Ванюшка, ріднесенький, з Днем Народження! Синку, любимо тебе сильно, завжди будемо вірити в тебе та підтримувати! Ти - дуже класний хлопчик, будь щасливим“, - написал Григорий.

Григорий Решетник поделился яркими кадрами с празднования дня рождения сына
Григорий Решетник поделился яркими кадрами с празднования дня рождения сына
Скриншот

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#7years #Vanya #reshetnikfamily

Допис, поширений Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Как прошел шестой выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Григорий Решетник
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Источник: Ivona bigmir)net

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