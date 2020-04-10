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"Холостяк-10": Кто покинул шоу в шестом выпуске

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, чем удивили участницы "Холостяка-10" в новом выпуске проекта.
"Холостяк-10": Где и когда смотреть шестой выпуск
"Холостяк-10": Где и когда смотреть шестой выпуск
instagram.com/flymax305

В пятницу, 10 апреля в 19:00 в эфире телеканала СТБ показали шестой выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк попрощался в Таиланде с Наташей, а остальные восемь конкурсанток продолжат борьбу за сердце Холостяка в новом выпуске.

Участницы
Участницы "Холостяка-10"
instagram.com/holostyakstb

10 апреля Холостяк пригласил на свидание Аню и Дашу. Макс предложил участницам порыбачить, после чего – приготовить обед из улова. 

Холостяк 10 смотреть 6 выпуск онлайн
Холостяк 10 смотреть 6 выпуск онлайн
Скриншот

Также Макс пригласил на индивидуальное свидание в веревочный парк Олю. После каждого пройденного задания девушку ждет приятный сюрприз. 

Холостяк 10 смотреть 6 выпуск онлайн
Холостяк 10 смотреть 6 выпуск онлайн
Скриншот

Еще на индивидуальное свидание Макс пригласил Дану и предложил ей прыгнуть с парашютом.

Холостяк 10 смотреть 6 выпуск онлайн
Холостяк 10 смотреть 6 выпуск онлайн
Скриншот

Кроме того, участницы проекта посетили мастер-класс по тайскому танцу от местной жительницы.

Во время церемонии роз Макс заявил, что хочет исполнить последнее желание Даши на проекте. Пара вместе отправилась купаться в бассейн. У Холостяка и девушки случился поцелуй. А после этого главный герой вручил Даше розу. Оставшиеся семь девушек решили отправиться на поиски Макса и Даши и застукали за нежными объятиями. 

Холостяк 10 смотреть 6 выпуск онлай
Холостяк 10 смотреть 6 выпуск онлай
Скриншот

Таким образом, в шестом выпуске никто из девушек не покинул проект. Все восемь участниц вместе с Холостяком возвращаются из Таиланда в Украину.

Смотрите шестой выпуск “Холостяка“ от 10.04.2020:

Как прошел пятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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Источник: Ivona bigmir)net

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