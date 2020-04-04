"Холостяк-10": Кто покинул проект в пятом выпуске
В пятницу, 3 апреля в 19:00 в эфире телеканала СТБ вышел пятый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.
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В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк вместе с участницами отправился в Таиланд. Шоу покинула Юлия, а остальные девять конкурсанток продолжат борьбу за сердце Холостяка в новом выпуске.
Так, 3 апреля, на групповое свидание в азиатский аквапарк Макс позвал Наташу, Дану и Дашу. У девушек была возможность принять участие в специальной бонусной программе, где можно было выиграть мороженое на двоих с Максом, коктейль на двоих и даже массаж. Розу получила Дана.
Кроме того, возможность пойти на индивидуальные свидания с Максом получили Настя и Вика. Настя с Холостяком покаталась на мопеде, а позже они обнимались и целовались в бассейне.
А Вике Макс предложил погрузиться в тайскую арт-терапию. Пара рисовала яркими красками на теле друг друга. После они вместе приняли душ и продолжили общение за ужином с мидиями. Девушка получила розу.
На церемонии роз Холостяк попрощался с Наташей.
Пятый выпуск “Холостяка“ от 3.04.2020:
Как прошел четвертый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.
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