Узнайте, чем удивил новый выпуск романтического реалити-шоу.

"Холостяк-10": Где и когда смотреть пятый выпуск instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 3 апреля в 19:00 в эфире телеканала СТБ вышел пятый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк вместе с участницами отправился в Таиланд. Шоу покинула Юлия, а остальные девять конкурсанток продолжат борьбу за сердце Холостяка в новом выпуске.

Участники "Холостяка" instagram.com/holostyakstb

Так, 3 апреля, на групповое свидание в азиатский аквапарк Макс позвал Наташу, Дану и Дашу. У девушек была возможность принять участие в специальной бонусной программе, где можно было выиграть мороженое на двоих с Максом, коктейль на двоих и даже массаж. Розу получила Дана.

"Холостяк-10" 5 выпуск Скриншот

Кроме того, возможность пойти на индивидуальные свидания с Максом получили Настя и Вика. Настя с Холостяком покаталась на мопеде, а позже они обнимались и целовались в бассейне.

А Вике Макс предложил погрузиться в тайскую арт-терапию. Пара рисовала яркими красками на теле друг друга. После они вместе приняли душ и продолжили общение за ужином с мидиями. Девушка получила розу.

"Холостяк-10" 5 выпуск Скриншот

На церемонии роз Холостяк попрощался с Наташей.

"Холостяк-10": Кто покинул проект в пятом выпуске Скриншот

Пятый выпуск “Холостяка“ от 3.04.2020:

Как прошел четвертый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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