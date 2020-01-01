Принцессы Таиланда: участницы "Холостяк-10" поразили образами на Церемонии роз - фото

Как будут развиваться отношения участниц с Максом в Таиланде и в каких еще образах девушки появятся на Церемонии роз – смотрите в пятницу в 19:00 в романтическом реалити "Холостяк-10" на СТБ.

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В 4 выпуске романтического реалити СТБ «Холостяк-10» главный герой – пилот Макс Михайюк – отправился вместе с участницами в жаркий Таиланд. После недели ярких приключений и захватывающих эмоций Холостяку традиционно следовало сделать выбор и попрощаться с одной из участниц на Церемонии роз. Девушки предстали перед Максом в экзотических тайских нарядах. Как ощущали себя холостячки в новых образах – читайте в фотоматериале

Аня

Из всех Церемоний этот образ мне понравился больше всего. Все было как будто под меня – макияж идеально сочетался с моими миндалевидными глазами, волосы благородно блестели и как украшение на голове – орхидеи, мой любимый цветок. Я была одна из первых на гриме, так что мне выдалась возможность выбрать костюм первой, и я, конечно же, взяла голубой, так как именно этот цвет я ассоциирую с собой. Я долго не могла налюбоваться своим отражением в зеркале. Тогда чувствовала себя настоящей принцессой. И если после первой вечеринки девочки прозвали меня «принцессой Монако», то на этой церемонии я была в полной гармонии и аутентичности, чтобы чувствовать себя принцессой Таиланда. Образ сделал эту церемонию действительно незабываемой. Наши гримеры и стилисты – настоящие феи и профессионалы, которых ещё необходимо сыскать!

Участница Аня Пресс-служба

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Дана

«Вона носила квіти у волоссі», – почему-то сразу вспомнились эти строки, когда образ был полностью готов. Я обожаю, когда мои волосы вот так собраны. Такая себе стюардесса-балерина (улыбается). Именно такая прическа прекрасно подчеркивает мои тонкие черты лица, поэтому спасибо нашим волшебникам-стилистам. Я себе тогда напоминала Натали Портман или Киру Найтли – актрис, с которыми меня часто сравнивают внешне. А еще помню, как обрадовалась, что мы будем босиком! Потому что Церемонии, как правило, длятся больше часа, и выстоять так долго на каблуках – для меня настоящее испытание.

Участница Дана Пресс-служба

Даша

Однозначно тематическая церемония – моя любовь! Этот наряд нестандартный, непохожий на предыдущее. Если быть честной, мне, например, на платья уже не так интересно смотреть, какими бы они шикарными не были. А вот такой вариант Церемонии, в тайском стиле, мне больше по душе. Все одеты в одной тематике, но когда смотрю со стороны - какие же мы все-таки разные! Каждая девушка интересна по-своему, на каждой цвет наряда играет по-разному. Плюс ко всему, причёски и макияж – дополнение образа и попадание в десятку! Я очень хотела именно в тот день быть с распущенными волосами (улыбается). Ну и, кончено же, как приятно стоять на Церемонии роз босяком! Только тот, кто пережил пятичасовое стояние на «шпильке», может должным образом осознать весь кайф этого наряд (улыбается). И, кстати, именно после этой Церемонии я полюбила розовый цвет.

Участница Даша Пресс-служба

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