Неземной Холостяк Макс Михайлюк: "Я понимаю, что хочу создать семью"

Главный герой 10 сезона "Холостяк" рассказал, почему решил построить отношения на проекте.

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Уже завтра, 6 марта, на СТБ стартует 10 сезон романтического реалити “Холостяк“, главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк. В первом эксклюзивном интервью для редакции STB.UA неземной Холостяк признался, почему решил попробовать построить отношения на проекте и какую девушку видит рядом с собой.

“Я считаю, что любовь к нам приходит неожиданно, когда ее не ждешь. И если ей суждено появиться именно в проекте, то почему бы и нет, – делится Холостяк. – Раньше у меня были другие приоритеты, я искал возможности для саморазвития, шел к своей мечте, а о женитьбе даже не думал. А сейчас я понимаю, что хочу создать семью“.

Макс Михайлюк пресс-служба

Макс признается, что с каждым годом у него появляются все новые критерии и представления о “своей“ девушке.

“Довольно сложно найти человека, в котором сошлись бы все эти черты. А время идет, я смотрю на друзей – у них уже по 2—3 детей, с которыми я очень люблю проводить время. Потом возвращаюсь домой и ловлю себя на мысли, что тоже так хочу“, – признается Холостяк.

Макс Михайлюк пресс-служба

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На вопрос, какую девушку ищет Макс, он отвечает: “Порядочную, честную, добрую, искреннюю. Желательно красивую (улыбается). Но это уже будет как приятный бонус. Для меня очень важно в человеке внутреннее наполнение“.

О том, как создавался промо-ролик о новом герое проекта “Холостяк“, можно посмотреть здесь.

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