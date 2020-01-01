Участница реалити поделилась в социальной сети подборкой книг о культе женщины.

Топ-10 книг по психологии и самопознанию: Подборка от участницы "Холостяка-10" Ани Пресс-служба

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Время, проведенное на карантине в самоизоляции, можно и нужно проводить с пользой! Самая творческая участница романтического реалити СТБ “Холостяк-10“ Аня, которая впечатлила Макса на Первой вечеринке подарком в виде собственной картины, поделилась в социальной сети подборкой книг по психологии и самопознанию. Холостячка убеждена, что они помогут каждой женщине раскрыться, полюбить и понять себя, а также – осознать свою силу.

“Я не устану пропагандировать культ женщины. И сейчас идеальное время для того, чтобы прокачать себя“, – написала Аня в Instagram.

Итак, топ-10 книг от участницы:

Лиз Бурбо – “Пять травм, которые мешают быть самим собой“. Хелен Анделин – “Очарование женственности“. Нина Брокманн – “Viva la vagina“. Тамрико Шоли – “Внутри женщины“ и “Внутри мужчины“. Михаил Лабковский – “Хочу и буду“. Марк Мэнсон – “Тонкое искусство пофигизма“. Дэн Вальдшмидт – “Будь лучшей версией себя“. Джон Грэй – “Мужчины с Марса, женщины с Венеры“. Ирина Хакамада – “Дао жизни“. Шерил Сэндберг – “Включайся!“.

Топ-10 книг по психологии и самопознанию: Подборка от участницы "Холостяка-10" Ани Пресс-служба

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А как будут развиваться отношения Ани с Максом – смотрите в романтическом реалити “Холостяк-10“ на СТБ уже в эту пятницу, 10 апреля в 19:00.

Как прошел пятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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