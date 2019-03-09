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Григорий Решетник очаровал Сеть архивными снимками своих сыновей

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Ведущий шоу "Холостяк" сравнил фото своих детей приблизительно в одном возрасте.
Григорий Решетник очаровал Сеть архивными снимками своих сыновей
Григорий Решетник очаровал Сеть архивными снимками своих сыновей
instagram.com/grisha_reshetnik

Известный телеведущий канала СТБ Григорий Решетник показал поклонникам  архивные снимки своих детей.

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На своей странице в Instagram Решетник опубликовал фотоколлаж с маленькими Иваном и Дмитрием.

На первом фото ведущий позирует в бассейне с Иваном, которому на данный момент уже 5 лет, а на втором кадре  - с Дмитрием, которому летом  исполнится 2 года.

“Мої. Схожі, але різні“, - коротко подписал трогательные снимки Григорий Решетник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мої Схожі, але різні

Допис, поширений Григорий Решетник (@grisha_reshetnik)

Напомним, ранее Наталья Могилевская заинтриговала снимком с букетом из 101 розы.

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Теги: Григорий Решетник
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Источник: Ivona.bigmir.net

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