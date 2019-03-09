Григорий Решетник очаровал Сеть архивными снимками своих сыновей

Ведущий шоу "Холостяк" сравнил фото своих детей приблизительно в одном возрасте.

Известный телеведущий канала СТБ Григорий Решетник показал поклонникам архивные снимки своих детей.

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На своей странице в Instagram Решетник опубликовал фотоколлаж с маленькими Иваном и Дмитрием.

На первом фото ведущий позирует в бассейне с Иваном, которому на данный момент уже 5 лет, а на втором кадре - с Дмитрием, которому летом исполнится 2 года.

“Мої. Схожі, але різні“, - коротко подписал трогательные снимки Григорий Решетник.

Напомним, ранее Наталья Могилевская заинтриговала снимком с букетом из 101 розы.