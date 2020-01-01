Неподвластна времени: Экс-девушка Ди Каприо похвасталась фигурой в купальнике

51-летняя модель Хелена Кристенсен восхитила внешним видом.

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен, которая в в 1990-х годах встречалась с Леонардо Ди Каприо, поделилась откровенными кадрами из домашней фотосессии.

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Так, на странице 51-летней знаменитости в Инстаграм появилось несколько снимком, где она позирует во дворе своего дома. Во время фотосета Хелена примеряла несколько нарядов, черное мини-платье, сдельных купальниках и легком платье оранжевого цвета.

Поклонники модели отметили, что она выглядит намного моложе своих лет и что у нее идеальная фигура.

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен Скриншот

Ранее сообщалось, что бывшая девушка Ди Каприо Бар Рафаэли в третий раз стала мамой.

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