Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Неподвластна времени: Экс-девушка Ди Каприо похвасталась фигурой в купальнике

Комментариев: 0
51-летняя модель Хелена Кристенсен восхитила внешним видом.
Неподвластна времени: Экс-девушка Ди Каприо похвасталась фигурой в купальнике
Неподвластна времени: Экс-девушка Ди Каприо похвасталась фигурой в купальнике
GettyImages

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен, которая в в 1990-х годах встречалась с Леонардо Ди Каприо, поделилась откровенными кадрами из домашней фотосессии.

Читай также: Однажды в Голливуде: ТОП-10 самых красивых пассий Лео Ди Каприо

Так, на странице 51-летней знаменитости в Инстаграм появилось несколько снимком, где она позирует во дворе своего дома. Во время фотосета Хелена примеряла несколько нарядов, черное мини-платье, сдельных купальниках и легком платье оранжевого цвета.

Поклонники модели отметили, что она выглядит намного моложе своих лет и что у нее идеальная фигура. 

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Скриншот

Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Бывшая девушка Ди Каприо - Хелена Кристенсен
Скриншот

Ранее сообщалось, что бывшая девушка Ди Каприо Бар Рафаэли в третий раз стала мамой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Хелена Кристенсен, Леонардо Ди Каприо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь