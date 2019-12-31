Израильская топ-модель Бар Рафаэли родила третьего ребенка.

Бывшая девушка Ди Каприо Бар Рафаэли в третий раз стала мамой Getty Images

Всемирно известная израильская модель и ведущая песенного конкурса “Евровидение 2019“ Бар Рафаэли в третий раз стала мамой. 34-летняя звезда подарила мужу, бизнесмену Ади Эзре первого сына.

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О радостном событии журналистам издания The Jerusalem Post сообщила сама Рафаэли. Третий ребенок модели появился на свет во вторник, 14 января.

Отметим, что Бар Рафаэли несколько лет встречалась с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. В 2010 году пара задумалась о планировании свадьбы, однако в мае 2011 года Леонардо и Бар расстались.

Ди Каприо и Рафаэли в 2010 году Getty Images

В 2015 году модель вышла замуж за Ади Эзра, с которым встречалась 3 года до свадьбы. Кроме новорожденного сына, у супругов есть две дочери - 3-летняя Лив и 2-летняя Эль.

Ранее мы писали, что певица Sia впервые рассказала о личной жизни и усыновлении ребенка.

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