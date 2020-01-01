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Вера Брежнева показала в Сети обнаженное фото в ванной

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Певица снялась топлес и рассказала о своем питании.
Вера Брежнева показала в Сети обнаженное фото в ванной
Вера Брежнева показала в Сети обнаженное фото в ванной
instagram.com/ververa

Известная украинская исполнительница, экс-участница “ВИА Гры“ Вера Брежнева обожает делиться секретами стройной фигуры с подписчицами. Для этого звезда завела в Инстаграм отдельный аккаунт - VB Diary.

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На днях артистка опубликовала пост о разгрузочных днях и сопроводила его весьма откровенной фотографией. На свежем кадре Вера позировала в ванной без бюстгальтера.

В публикации Брежнева отметила, что не является вегетарианкой. Однако в разгрузочные дни полностью исключает из рациона животный белок. Также она отказывается от глютена.

“Для того, чтобы помогать своему организму я устраиваю мягкие разгрузочные дни. Я не вегетарианка. Но и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца (перепелиные, так как на куриные аллергия). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни. Так же в разгрузочные дни полностью убираю глютен и, как обычно, без сахара и всех молочных продуктов. Что остается спросите вы🤪🙈?) отвечаю: Крупы, овощи, бобовые, орехи, семена, ягоды и фрукты. Это и есть мои разгрузочные дни. В среднем получается 1 разгрузочный день в неделю. В идеале сделать 2 дня в неделю. И без разницы с каким интервалом. Но важно, продолжать пить достаточное количество воды. Я не делаю полного голодания - я к нему пока ещё не готова. В разгрузочные дни я ем так же, как обычно, 3 раза в день. Никакого стресса для организма. Очень мягкая разгрузка, но на утро после неё - приятный результат в виде легкости. В эти дни тренировки в обычном режиме. Ничего не меняется. Просто облегченное питание. Такой день у меня был в понедельник 😉“, - поделилась Брежнева.

Вера Брежнева показала в Сети обнаженное фото в ванной
Вера Брежнева показала в Сети обнаженное фото в ванной
Скриншот

Напомним, ранее Брежневу раскритиковали за живое исполнение песни Монатика.

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Теги: Вера Брежнева
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Источник: Ivona bigmir)net

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