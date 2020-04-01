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"Голоса нет": Брежневу раскритиковали за живое исполнение песни Монатика

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Артистка спела под аккомпанемент мужа песню Монатика и нарвалась на критику в Сети.

"Голоса нет": Брежневу раскритиковали за живое исполнение песни Монатика
instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева с мужем композитором, продюсером Константином Меладзе оригинально поздравили с Днем рождения Дмитрия Монатика, спев его песню “Вечность“.

Видео звездные супруги выставили в Инстаграм. В кадре Меладзе в темной футболке играет на синтезаторе, а Вера Брежнева поет, нежно прижавшись к супругу. Артистка одета в светлую футболку и джинсы, на ее лице почти нет макияжа. 

С Днём Рождения @monatik_official 💙
Уважаем, обожаем, любим!!! Вместе с @svitsketv поздравили Диму 🎈 ждём полный выпуск в субботу ✨, - написала Вера.

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Пользователи Сети по-разному отреагировали на видео: часть фолловеров назвали супругов милыми и похвалили за оригинальное поздравления Монатика, однако многие раскритиковали Брежневу за живое исполнение:

  • Голоса же нет совсем
  • Лучше пойте под фонограму (((
  • так и на сцене они так же поют 😂
  • Вы что не разводитесь ????😂😂😂
  • Ну что ж так плохо слышно голос то ?(
  • Ойййй, как эмоционально играет Костя❤️
  • Караоке дома💪💪💪класс, вот такое караоке слушать могу 🖐️🖐️🖐️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что дочка Вера Брежневой показала детские фото. 

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Теги: Вера Брежнева, Константин Меладзе, Дмитрий Монатик, критика
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Источник: IVONА bigmir)net

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