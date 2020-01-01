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Дочь Веры Брежневой показала детское фото в честь дня рождения

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Соня Киперман поделилась в соцсети редкой фотографией из детства.
Дочь Веры Брежневой показала детское фото в честь дня рождения
Дочь Веры Брежневой показала детское фото в честь дня рождения
instagram.com/sonyaxkiperman

В понедельник, 30 марта, старшая дочь популярной исполнительницы Веры Брежневой, Соня Киперман отпраздновала день рождения. Девушке исполнилось 19 лет.

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По случаю праздника Соня решила показать поклонникам, какой была в детстве. На своей странице в Инстаграм она опубликовала кадр из личного архива, где запечатлена еще совсем маленькой. На снимке Киперман позирует с двумя хвостиками в белом клетчатом платье.

Соня Киперман в детстве
Соня Киперман в детстве
Скриншот

Поклонники засыпали именинницу теплыми пожеланиями. Некоторые отметили, что на этом фото Соня очень похожа на звездную маму.

  • Соняша! С Днём Рождения! Счастья тебе и твоим близким!!!❤️
  • С днём рождения Соня!Желаю тебе, чтобы все твои мечты сбывались, здоровья, счастья и всего самого наилучшего!😊
  • С днём рождения, Соня 🎉 На мамочку сильно здесь похожа 😻
  • С днём рождения Сонечка☀️
  • Какая красотка😍маленький цветочек
  • Ещё раз 💜с твоим днем рождения ❤️❤️

Напомним, ранее Соня Киперман очаровала Сеть нежным фото с мамой.

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Теги: Вера Брежнева, Соня Киперман
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Источник: Ivona bigmir)net

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