Дочь Веры Брежневой показала детское фото в честь дня рождения

Соня Киперман поделилась в соцсети редкой фотографией из детства.

В понедельник, 30 марта, старшая дочь популярной исполнительницы Веры Брежневой, Соня Киперман отпраздновала день рождения. Девушке исполнилось 19 лет.

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По случаю праздника Соня решила показать поклонникам, какой была в детстве. На своей странице в Инстаграм она опубликовала кадр из личного архива, где запечатлена еще совсем маленькой. На снимке Киперман позирует с двумя хвостиками в белом клетчатом платье.

Соня Киперман в детстве Скриншот

Поклонники засыпали именинницу теплыми пожеланиями. Некоторые отметили, что на этом фото Соня очень похожа на звездную маму.

Соняша! С Днём Рождения! Счастья тебе и твоим близким!!!❤️

С днём рождения Соня!Желаю тебе, чтобы все твои мечты сбывались, здоровья, счастья и всего самого наилучшего!😊

С днём рождения, Соня 🎉 На мамочку сильно здесь похожа 😻

С днём рождения Сонечка☀️

Какая красотка😍маленький цветочек

Ещё раз 💜с твоим днем рождения ❤️❤️

Напомним, ранее Соня Киперман очаровала Сеть нежным фото с мамой.

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