Леся Никитюк в коротеньких шортах запустила новый челендж
Ведущая поделилась снимком из спальни.
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк повеселила новой пикантной публикацией в соцсети. Звезда предложила подписчикам принять участие в новом челендже.
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На странице артистки в Инстаграм появилась фотография, где она в короткой кофте белого цвета, джинсовых мини-шортах и кроссовках лежит в кровати, уткнувшись лицом в подушку.
“Як вам такий челендж?😂 #stayathome #staytohavetomorrow“, - поинтересовалась Никитюк.
Пользователи Сети принялись активно комментировать свежий пост знаменитости.
- Я думаю вызов уже принят 99% населения😅
- А можно рядом полежать
- Підтримую ❤️
- Супер👏😊👌
- это же лёж лёжа - самое любимое упражнение
Ранее длинноногая Никитюк в одном одеяле поразила Сеть.
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