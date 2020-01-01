Ведущая поделилась снимком из спальни.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк повеселила новой пикантной публикацией в соцсети. Звезда предложила подписчикам принять участие в новом челендже.

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На странице артистки в Инстаграм появилась фотография, где она в короткой кофте белого цвета, джинсовых мини-шортах и кроссовках лежит в кровати, уткнувшись лицом в подушку.

“Як вам такий челендж?😂 #stayathome #staytohavetomorrow“, - поинтересовалась Никитюк.

Леся Никитюк в коротеньких шортах запустила новый челендж Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежий пост знаменитости.

Я думаю вызов уже принят 99% населения😅

А можно рядом полежать

Підтримую ❤️

Супер👏😊👌

это же лёж лёжа - самое любимое упражнение

Ранее длинноногая Никитюк в одном одеяле поразила Сеть.

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