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Леся Никитюк в коротеньких шортах запустила новый челендж

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Ведущая поделилась снимком из спальни.
Леся Никитюк в коротеньких шортах запустила новый челендж
Леся Никитюк в коротеньких шортах запустила новый челендж
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк повеселила новой пикантной публикацией в соцсети. Звезда предложила подписчикам принять участие в новом челендже. 

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На странице артистки в Инстаграм появилась фотография, где она в короткой кофте белого цвета, джинсовых мини-шортах и кроссовках лежит в кровати, уткнувшись лицом в подушку.

“Як вам такий челендж?😂 #stayathome #staytohavetomorrow“, - поинтересовалась Никитюк.

Леся Никитюк в коротеньких шортах запустила новый челендж
Леся Никитюк в коротеньких шортах запустила новый челендж
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежий пост знаменитости.

  • Я думаю вызов уже принят 99% населения😅
  • А можно рядом полежать
  • Підтримую ❤️
  • Супер👏😊👌
  • это же лёж лёжа - самое любимое упражнение

Ранее длинноногая Никитюк в одном одеяле поразила Сеть.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona bigmir)net

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