Королева карантина: Длинноногая Никитюк в одном одеяле поразила Сеть
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Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает веселить подписчиков в карантин. Так, теперь звезда поддержала популярный в Сети #quarantinepillowchallenge и сфотографировалась в "платье" из одеяла, перетянутого ремнем на талии.
Фото в "королевском" наряде Леся выставила в Инстаграм. Импровизированное платье полностью обнажает плечи звезды и создает высокий разрез на ноге. Образ телеведущая дополнила лодочками на шпильке и маленьким плюшевым мишкой, которого она держит в руке.
Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?😆 - написала Леся.
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Фолловеры похвалили креативность Никитюк и отметили, что это самое забавное фото в рамках челленджа:
- Лук с одеялом мне нравится даже больше чем с подушкой😜 Я после карантина чувствую больше не во что не влезу, придётся так ходить 🤪
- Вау😱😱😱Ви , як завжди неперевершені😍🥰😘😘😘
- Оригинально!🎉 рябит уже от подушек в ленте
- На красную дорожку срочно эту богиню
- Перевод челленджа на новый уровень? Очень необычно и женственно❤️🙌🏼
- Кто подушки примеряет, кто одеяло 😂😂😂. Что дальше будет😁?
- Модний дім кутюр відпочиває👏👏
- Вав походу саме креативне з усього що бачила👍
- ))))) как всегда, в своём репертуаре
- В таком наряде в Каннах будет ооочень жарко😂 - написали в Сети.
Ранее мы писали, что солист группы "Фиолет" показал, как выглядит карантинная модница.
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