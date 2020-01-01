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Королева карантина: Длинноногая Никитюк в одном одеяле поразила Сеть

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Телеведущая приняла участие в забавном челлендже, посвященном карантину .

Королева карантина: Длинноногая Никитюк в одном одеяле поразила Сеть
Королева карантина: Длинноногая Никитюк в одном одеяле поразила Сеть
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает веселить подписчиков в карантин. Так, теперь звезда поддержала популярный в Сети #quarantinepillowchallenge и сфотографировалась в "платье" из одеяла, перетянутого ремнем на талии.

Фото в "королевском" наряде Леся выставила в Инстаграм. Импровизированное платье полностью обнажает плечи звезды и создает высокий разрез на ноге. Образ телеведущая дополнила лодочками на шпильке и маленьким плюшевым мишкой, которого она держит в руке.

Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?😆 - написала Леся.

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Королева карантина: Длинноногая Никитюк в одном одеяле поразила Сеть
Королева карантина: Длинноногая Никитюк в одном одеяле поразила Сеть
instagram.com/lesia_nikituk

Фолловеры похвалили креативность Никитюк и отметили, что это самое забавное фото в рамках челленджа:

  • Лук с одеялом мне нравится даже больше чем с подушкой😜 Я после карантина чувствую больше не во что не влезу, придётся так ходить 🤪
  • Вау😱😱😱Ви , як завжди неперевершені😍🥰😘😘😘
  • Оригинально!🎉 рябит уже от подушек в ленте
  • На красную дорожку срочно эту богиню
  • Перевод челленджа на новый уровень? Очень необычно и женственно❤️🙌🏼
  • Кто подушки примеряет, кто одеяло 😂😂😂. Что дальше будет😁?
  • Модний дім кутюр відпочиває👏👏
  • Вав походу саме креативне з усього що бачила👍
  • ))))) как всегда, в своём репертуаре
  • В таком наряде в Каннах будет ооочень жарко😂 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что солист группы "Фиолет" показал, как выглядит карантинная модница. 

 

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Теги: Леся Никитюк, челлендж, одеяло, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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