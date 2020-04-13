Ведущая шоу "Кто против блондинок?" на Новом канале рассказала о своих новых привычках.

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Карантин перевернул всю нашу жизнь. Если раньше мы воспринимали большинство вещей, как должное – каждое утро зайти в кафе за кофе, воспользоваться услугами парикмахера, пойти в кино, то сейчас из-за самоизоляции все это стало невозможным. Теперь нам приходится искать альтернативные методы, как удовлетворить свои потребности.

Но несмотря на все неудобства #залишайсявдома у каждого из нас появились новые полезные привычки. Ведь наконец есть время на утреннюю зарядку, чтение книг, приготовление полезных вкусняшек.

Ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк поехала «карантинить» в свой родной Хмельницкий. Девушка говорит, что это время она решила уделить своим родным. Ведь из-за насыщенного графика съемок ей редко удается бывать дома. Леся признается, что, находясь с семьей, она также несколько изменила свои привычки.



Леся Никитюк призналась, сколько спит и ест пресс-служба

Сон

– Я сплю по десять часов, – рассказывает ведущая Новому каналу. – Это придает мне сил. А самое главное, что после такого длительного сна не нужно использовать много кремов и масок для лица. Потому что организм хорошо отдыхает.

Спорт

– Ежедневно по 45 минут я занимаюсь спортом, – говорит Леся. – Есть очень классный комплекс упражнений. Девушки, дома заниматься – реально. Поэтому и вы не ленитесь и не ищите отмазки (улыбается). У меня хорошо подтянутое тело, потому что каждый день продолжаю тренироваться.

Еда

– Готовлю что-то классное и легкое, – рассказывает девушка. – А главное – очень полезное. В моем арсенале появилось много новых рецептов. Теперь ежедневно балую своих родных вкусняшками.

Общение

– У меня две племянницы, – рассказывает ведущая. – Рада, что могу проводить с ними много времени. Мы общаемся обо всем на свете (улыбается). А еще я занимаюсь с ними английским и учу их читать. Весело и полезно проводим карантин!

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