Ведущая продемонстрировала два образа для похода в магазин.

Карантинные будни: Леся Никитюк не может определиться, в чем пойти за хлебом instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных украинских ведущих Леся Никитюк продолжает активно вести свой Инстаграм-аккаунт во время карантина. На этот раз артистка удивила подписчиков новыми луками.

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На странице Никитюк появился коллаж из двух кадров, где она запечатлена в совершенно разных образах. На первом фото она позировала в откровенном атласном платье розового цвета и в маске в тон. На втором снимке звезда появилась в черном наряде. Леся была одета в гольф, штаны, резиновые перчатки, очки и лыжную балаклаву.

“В чому краще вийти за хлібом??? 1/2?“, - спросила у фанов ведущая.

Леся Никитюк не может определиться, в чем пойти за хлебом Скриншот

Поклонники принялись активно комментировать новые образы Никитюк.

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Второй наряд только если за БОРОДИНСКИМ Леся в першому виходити тільки до Джареда ❤️❤️🖤😄😍😊😉

2 чтобы никто не узнал и не захотел подойти поздороваться, пожав руку 💖🔥😂

За хлібом другий😂 а от перший #оставайсядомасмужиком 😂😂😂

Безопасней 2😁

1. Бо мало лі ще Джареда зустрінеш, потім опять прийдеться орать “надо срочно распустить волосы“😂

В первом лучше мусор выносить😆

1))) бо як показує практика, можна і бившого зустріти😂

Напомним, ранее Никитюк поделилась горячим кадром в белье.

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