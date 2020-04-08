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Карантинные будни: Леся Никитюк не может определиться, в чем пойти за хлебом

Комментариев: 6
Ведущая продемонстрировала два образа для похода в магазин.
Карантинные будни: Леся Никитюк не может определиться, в чем пойти за хлебом
Карантинные будни: Леся Никитюк не может определиться, в чем пойти за хлебом
instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных украинских ведущих Леся Никитюк продолжает активно вести свой Инстаграм-аккаунт во время карантина. На этот раз артистка удивила подписчиков новыми луками.

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На странице Никитюк появился коллаж из двух кадров, где она запечатлена в совершенно разных образах. На первом фото она позировала в откровенном атласном платье розового цвета и в маске в тон. На втором снимке звезда появилась в черном наряде. Леся была одета в гольф, штаны, резиновые перчатки, очки и лыжную балаклаву.

“В чому краще вийти за хлібом??? 1/2?“, - спросила у фанов ведущая.

Леся Никитюк не может определиться, в чем пойти за хлебом
Леся Никитюк не может определиться, в чем пойти за хлебом
Скриншот

Поклонники принялись активно комментировать новые образы Никитюк.

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    Второй наряд только если за БОРОДИНСКИМ
  • Леся в першому виходити тільки до Джареда ❤️❤️🖤😄😍😊😉
  • 2 чтобы никто не узнал и не захотел подойти поздороваться, пожав руку 💖🔥😂
  • За хлібом другий😂 а от перший #оставайсядомасмужиком 😂😂😂
  • Безопасней 2😁
  • 1. Бо мало лі ще Джареда зустрінеш, потім опять прийдеться орать “надо срочно распустить волосы“😂
  • В первом лучше мусор выносить😆
  • 1))) бо як показує практика, можна і бившого зустріти😂

Напомним, ранее Никитюк поделилась горячим кадром в белье.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  08.04.2020, 11:22
Оценка:  0
гость
Пиздуй за хлебом без трусов.
астра  (аноним)  08.04.2020, 11:08
Оценка:  0
астра
Дура сельская, выскочила из г..... пуля, а теперь не знает чем заполнить свою пустую голову.
гость  (аноним)  08.04.2020, 10:54
Оценка:  0
гость
Такая тупая овца? Иди с оголенной пилоткой.
гость  (аноним)  08.04.2020, 10:51
Оценка:  0
гость
бычка, это однозначно: ведёт себя как дурочка.
да, будь проще - к тебе потянутся, но кормить украинский народ такой простотой уже перебор...
нужно нести КУЛЬТУРУ в массы...
гость  (аноним)  08.04.2020, 10:36
Оценка:  0
гость
бычка тупая
trgvm1    08.04.2020, 10:20
Оценка:  -1
trgvm1
леся телочка классная и прикольная молоток она
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