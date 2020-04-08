Карантинные будни: Леся Никитюк не может определиться, в чем пойти за хлебом
Одна из самых популярных украинских ведущих Леся Никитюк продолжает активно вести свой Инстаграм-аккаунт во время карантина. На этот раз артистка удивила подписчиков новыми луками.
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На странице Никитюк появился коллаж из двух кадров, где она запечатлена в совершенно разных образах. На первом фото она позировала в откровенном атласном платье розового цвета и в маске в тон. На втором снимке звезда появилась в черном наряде. Леся была одета в гольф, штаны, резиновые перчатки, очки и лыжную балаклаву.
“В чому краще вийти за хлібом??? 1/2?“, - спросила у фанов ведущая.
Поклонники принялись активно комментировать новые образы Никитюк.
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- Леся в першому виходити тільки до Джареда ❤️❤️🖤😄😍😊😉
- 2 чтобы никто не узнал и не захотел подойти поздороваться, пожав руку 💖🔥😂
- За хлібом другий😂 а от перший #оставайсядомасмужиком 😂😂😂
- Безопасней 2😁
- 1. Бо мало лі ще Джареда зустрінеш, потім опять прийдеться орать “надо срочно распустить волосы“😂
- В первом лучше мусор выносить😆
- 1))) бо як показує практика, можна і бившого зустріти😂
Напомним, ранее Никитюк поделилась горячим кадром в белье.
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