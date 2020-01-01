Светская львица решила кардинально сменить имидж - фолловеры поддержали ее эксперимент .

Непривычно: Полуобнаженная Ким Кардашьян показала фото с белыми волосами instagram.com/kimkardashian

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Карантин, похоже, одинаково действует на всех, кто его придерживается - и даже на самых богатых и известных мира сего: почти каждой девушке хочется перемен и чего-то новенького в образе. Так, светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян, которую мы все знаем не только как пышногрудую красотку с "выдающимися" ягодицами, но и как жгучую брюнетку, - решила перекраситься в блонд.

Об этом знаменитость написала в своем Инстаграм, добавив соответствующие фото, на которых, по всей видимости, позирует в светлом парике.

В кадре Ким предстала в расстегнутом брючном костюме, который надела без белья, а ее белые волосы ровно завиты в мягкие волны.

Действительно задумалась об этом, - написала знаменитость.

Непривычно: Полуобнаженная Ким Кардашьян показала фото с белыми волосами instagram.com/kimkardashian

Непривычно: Полуобнаженная Ким Кардашьян показала фото с белыми волосами instagram.com/kimkardashian

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За несколько часов необычная фотосессия Ким набрала более 2 млн. лайков и множество комментариев, в которых фолловеры похвалили образ и желание Кардашьян меняться:

Сделай это, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян запостила редкое фото со знаменитыми сестрами.

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