Как две капли: Звездные братья и сестры, которые безумно похожи друг на друга
В пятницу, 10 апреля, во многих странах мира отмечается День братьев и сестер. Семейный праздник появился в США с инициативы основательницы фонда Siblings Day Foundation Клаудии Эварт, которая в раннем возрасте потеряла брата и сестру. В качестве даты для праздника Клаудия выбрала день рождения умершей сестры – 10 апреля.
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Впервые День братьев и сестер на государственном уровне в США отметили в 1998 году. Праздник быстро стал популярность и в других странах мира. По традиции этот день принято проводить в семейном кругу и дарить подарки брату или сестре.
В честь праздника Ivona подготовила подборку снимков знаменитостей с их братьями и сестрами. Посмотрите, как они похожи друг на друга!
- Пенелопа Крус и ее младшая сестра Моника Крус
- Анджелина Джоли с братом Джеймсом Хейвеном
- Камерон Диас c сестрой Чимен
- Эдди Редмэйн со своим младшим братом Томом
- Пиппа и Кэтрин Миддлтон
- Эмма Уотсон и ее брат Алекс Уотсон
- Лиам и Крис Хемсворт
- Близняшки Мери Кейт, Эшли и их сестра Элизабет Олсен
- Дакота и Элль Фаннинг
- Марк Уолберг и его брат Донни
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян запостила редкое селфи со знаменитыми сестрами.
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