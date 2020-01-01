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Как две капли: Звездные братья и сестры, которые безумно похожи друг на друга

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10 апреля отмечается День братьев и сестер.
Как две капли: Звездные братья и сестры, которые безумно похожи друг на друга
Как две капли: Звездные братья и сестры, которые безумно похожи друг на друга
GettyImages

В пятницу, 10 апреля, во многих странах мира отмечается День братьев и сестер. Семейный праздник появился в США с инициативы основательницы фонда Siblings Day Foundation Клаудии Эварт, которая в раннем возрасте потеряла брата и сестру. В качестве даты для праздника Клаудия выбрала день рождения умершей сестры – 10 апреля.

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Впервые День братьев и сестер на государственном уровне в США отметили в 1998 году. Праздник быстро стал популярность и в других странах мира. По традиции этот день принято проводить в семейном кругу и дарить подарки брату или сестре.

В честь праздника Ivona подготовила подборку снимков знаменитостей с их братьями и сестрами. Посмотрите, как они похожи друг на друга!

  • Пенелопа Крус и ее младшая сестра Моника Крус

Братья и сестры знаменитостей
Братья и сестры знаменитостей
GettyImages

  • Анджелина Джоли с братом Джеймсом Хейвеном 

Братья и сестры знаменитостей
Братья и сестры знаменитостей
GettyImages

  • Камерон Диас c сестрой Чимен

Братья и сестры знаменитостей
Братья и сестры знаменитостей
Pinterest.com

  • Эдди Редмэйн со своим младшим братом Томом​

Братья и сестры знаменитостей
Братья и сестры знаменитостей
kino-teatr.ru

  • Пиппа и Кэтрин Миддлтон

Братья и сестры знаменитостей
Братья и сестры знаменитостей
GettyImages

  • Эмма Уотсон и ее брат Алекс Уотсон 

Братья и сестры знаменитостей
Братья и сестры знаменитостей
GettyImages

  • Лиам и Крис Хемсворт​

Братья и сестры знаменитостей
Братья и сестры знаменитостей
GettyImages

  • Близняшки Мери Кейт, Эшли и их сестра Элизабет Олсен

Братья и сестры знаменитостей
Братья и сестры знаменитостей
GettyImages

  • Дакота и Элль Фаннинг

Братья и сестры знаменитостей
Братья и сестры знаменитостей
GettyImages

  • Марк Уолберг и его брат Донни​

Братья и сестры знаменитостей
Братья и сестры знаменитостей
Pinterest.com

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян запостила редкое селфи со знаменитыми сестрами.

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Теги: день братьев и сестер, братья и сестры звезд, родственники звезд
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Источник: Ivona bigmir)net

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