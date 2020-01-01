10 апреля отмечается День братьев и сестер.

Как две капли: Звездные братья и сестры, которые безумно похожи друг на друга GettyImages

В пятницу, 10 апреля, во многих странах мира отмечается День братьев и сестер. Семейный праздник появился в США с инициативы основательницы фонда Siblings Day Foundation Клаудии Эварт, которая в раннем возрасте потеряла брата и сестру. В качестве даты для праздника Клаудия выбрала день рождения умершей сестры – 10 апреля.

Читай также: На кого похожа?: В Сеть попало детское фото Тины Кароль с семьей

Впервые День братьев и сестер на государственном уровне в США отметили в 1998 году. Праздник быстро стал популярность и в других странах мира. По традиции этот день принято проводить в семейном кругу и дарить подарки брату или сестре.

В честь праздника Ivona подготовила подборку снимков знаменитостей с их братьями и сестрами. Посмотрите, как они похожи друг на друга!

Пенелопа Крус и ее младшая сестра Моника Крус

Братья и сестры знаменитостей GettyImages

Анджелина Джоли с братом Джеймсом Хейвеном

Братья и сестры знаменитостей GettyImages

Камерон Диас c сестрой Чимен

Братья и сестры знаменитостей Pinterest.com

Эдди Редмэйн со своим младшим братом Томом​

Братья и сестры знаменитостей kino-teatr.ru

Пиппа и Кэтрин Миддлтон

Братья и сестры знаменитостей GettyImages

Эмма Уотсон и ее брат Алекс Уотсон

Братья и сестры знаменитостей GettyImages

Лиам и Крис Хемсворт​

Братья и сестры знаменитостей GettyImages

Близняшки Мери Кейт, Эшли и их сестра Элизабет Олсен

Братья и сестры знаменитостей GettyImages

Дакота и Элль Фаннинг

Братья и сестры знаменитостей GettyImages

Марк Уолберг и его брат Донни​

Братья и сестры знаменитостей Pinterest.com

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян запостила редкое селфи со знаменитыми сестрами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.