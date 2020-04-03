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Ким Кардашьян запостила редкое селфи со знаменитыми сестрами

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На фото можно увидеть Кайли Дженнер, Хлои Кардашьян и Кортни Кардашьян.
Ким Кардашьян запостила редкое селфи со знаменитыми сестрами
Ким Кардашьян запостила редкое селфи со знаменитыми сестрами
instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, американская модель, основательница косметического бренда KKW Beauty и бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией

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На своей странице в Instagram 39-летняя знаменитость опубликовала архивное селфи с сестрами. На снимке Ким с 22-летней Кайли Дженнер, 35-летней Хлои Кардашьян и 40-летней Кортни Кардашьян позируют в ванной в роскошных нарядах. Отметим, что еще одна сестра звезды - 24-летняя Кендалл Дженнер на кадре отсутствует.

“Селфи в ванной - Сестринское Издание. В нашем любимом ресторане. Жаль, что Кендалл не было с нами“, - подписала фото Кардашьян.

Сестры Ким Кардашьян
Сестры Ким Кардашьян
Скриншот

Ранее Ким Кардашьян удивила сеть архивным школьным фото.

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Теги: Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Хлои Кардашьян, Кортни Кардашьян
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Источник: Ivona bigmir)net

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trgvm1    03.04.2020, 10:04
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