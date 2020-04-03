Ким Кардашьян запостила редкое селфи со знаменитыми сестрами
Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, американская модель, основательница косметического бренда KKW Beauty и бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией
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На своей странице в Instagram 39-летняя знаменитость опубликовала архивное селфи с сестрами. На снимке Ким с 22-летней Кайли Дженнер, 35-летней Хлои Кардашьян и 40-летней Кортни Кардашьян позируют в ванной в роскошных нарядах. Отметим, что еще одна сестра звезды - 24-летняя Кендалл Дженнер на кадре отсутствует.
“Селфи в ванной - Сестринское Издание. В нашем любимом ресторане. Жаль, что Кендалл не было с нами“, - подписала фото Кардашьян.
Ранее Ким Кардашьян удивила сеть архивным школьным фото.
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