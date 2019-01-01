Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ким Кардашьян растрогала сеть семейным фото

Комментариев: 0
Звезда реалити показала мужа и четверых детей.
Ким Кардашьян растрогала сеть семейным фото
Ким Кардашьян растрогала сеть семейным фото
ivona. bigmir)net

Ким Кардашьян, которая недавно впервые рассказала о тяжелых беременностях, поделилась с фанатами теплым семейным снимком. 

Ежегодно звезда реалити-шоу фотографируется со своей семьей для рождественской открытки и этот год не стал исключением, хотя некоторые изменения все же произошли.

Читай также: Оля Цибульская показала, как выглядела в детстве: фото

Так, знаменитая Ким решила сделать кадр только с мужем Канье и детьми. Фото теледива опубликовала на своей странице в Instagram.

Рождественская открытка семьи Уэст, - написала в посте Ким.

Instagram

На праздничной карточке вместе с Ким запечатлены муж, рэпер Канье Уэст, и четверо детей: 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, годовалая Чикаго и младшенький Псалм, который появился на свет в мае этого года.

Недавно Ким Кардашьян поймали на сильной обработке фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Ким Кардашьян, Канье Уэст, звездные дети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь