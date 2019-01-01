Ким Кардашьян растрогала сеть семейным фото

Звезда реалити показала мужа и четверых детей.

Ким Кардашьян, которая недавно впервые рассказала о тяжелых беременностях, поделилась с фанатами теплым семейным снимком.

Ежегодно звезда реалити-шоу фотографируется со своей семьей для рождественской открытки и этот год не стал исключением, хотя некоторые изменения все же произошли.

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Так, знаменитая Ким решила сделать кадр только с мужем Канье и детьми. Фото теледива опубликовала на своей странице в Instagram.

Рождественская открытка семьи Уэст, - написала в посте Ким.

Instagram

На праздничной карточке вместе с Ким запечатлены муж, рэпер Канье Уэст, и четверо детей: 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, годовалая Чикаго и младшенький Псалм, который появился на свет в мае этого года.

Недавно Ким Кардашьян поймали на сильной обработке фото.

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