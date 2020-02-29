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Ким Кардашьян удивила сеть архивным школьным фото

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Смотрите, какой она была в 9 классе.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Instagram

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Американская звезда Ким Кардашьян, которая приняла участие в дерзкой фотосессии с певицей Шер, показала архивное фото. На своей странице в Инстаграм селебрити разместила снимок, на котором она запечатлена еще школьницей.

В 9 классе, - коротко подписала снимок Ким.

На фото Ким изображена в темно-синем пиджаке, с короткой стрижкой.

За короткий промежуток времени фото набрало более 11 млн лайков, а также множество комментариев. Подписчики отметили сходство Кардашьян с ее дочерью Чикаго, а также с ее отцом.

А недавно Ким Кардашьян показала фото с Крис Дженнер.

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Теги: Ким Кардашьян
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