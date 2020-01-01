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В шляпе и с перстнями: Ани Лорак поразила сменой имиджа

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Артистка показала несколько фото, на которых позирует в необычном броском образе .

В шляпе и с перстнями: Ани Лорак поразила сменой имиджа
В шляпе и с перстнями: Ани Лорак поразила сменой имиджа
instagram.com/anilorak_news_fan

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Певица Ани Лорак, которая на днях призналась, что намерена в скором времени вернуться с концертами в Украину, поразила Сеть сменой имиджа. В Инстаграм артистка добавила несколько фото, на которых позирует в броском наряде, сидя за фортепиано. Лорак одета в прозрачную черную блузу, завязанную узлом на животе, а дополняют образ широкополая черная шляпа и массивные украшения с камнями.

Образ получился довольно игривым благодаря прическе с дерзкими, полурастрепанными локонами и позе Лорак - она покусывает палец и кокетливо смотрит в сторону.

1 или 2? - коротко подписала звезда.

В шляпе и с перстнями: Ани Лорак поразила сменой имиджа
В шляпе и с перстнями: Ани Лорак поразила сменой имиджа
instagram.com/anilorak_news_fan

В шляпе и с перстнями: Ани Лорак поразила сменой имиджа
В шляпе и с перстнями: Ани Лорак поразила сменой имиджа
instagram.com/anilorak_news_fan

Подписчики отметили, что 41-летняя звезда на фото выглядит “непристойно молодо“ и задорно. Также фолловеры написали, что оба снимка хороши и раскрывают разные грани Лорак.

Ранее мы писали, что Ани Лорак рисковала жизнью на съемках клипа.

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Теги: ани лорак, наряды ани Лорак, смена имиджа, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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