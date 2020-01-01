Певица снималась в опасном для жизни месте - на отвесной скале .

Ани Лорак рисковала жизнью на съёмках нового клипа "Я бы летала" instagram.com/anilorak

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3 марта Ани Лорак выпустила видеоклип на хит «Я бы летала». Эту песню уже давно в унисон поют зрители на концертах. Сюжет романтической истории разворачивается в Италии: съёмки клипа проходили в живописном городе Катания у подножия действующего вулкана Этна.

Ани Лорак рисковала жизнью на съёмках нового клипа "Я бы летала" instagram.com/anilorak

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Режиссером стал Алан Бадоев, известный по многочисленным культовым клипам для Ани Лорак. Ради эффектной картинки Ани Лорак была готова буквально «лететь» с отвесной скалы — под стать словам из песни «Я бы летала». Действие происходит на фоне красивейших пейзажей и волн Ионического моря, вдохновляющие съемки которых поклонники дивы увидят в клипе. Сама Ани Лорак была не менее впечатляющая: за время сюжета исполнительница не один раз меняет образы и демонстрирует модные наряды от известных дизайнеров.

Ани Лорак рисковала жизнью на съёмках нового клипа "Я бы летала" instagram.com/anilorak

В процессе съёмок певицу узнавали фанаты: многие подходили сфотографироваться и взять автограф. Иностранные туристы также проявляли к происходящему большой интерес и спрашивали, из-за чего в одном месте собралось столько наблюдателей. В конце концов команде пришлось оградить певицу и выставить охрану для того, чтобы завершить работу над видео.

Ани Лорак рисковала жизнью на съёмках нового клипа "Я бы летала" instagram.com/anilorak

Полюбоваться Ани Лорак в новом клипе можно на официальном канале в YouTube и на всех музыкальных телеканалах СНГ.

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