Оля Полякова призналась, насколько поправилась на карантине
Известная украинская певица, актриса и ведущая Оля Полякова продолжает радовать своих подписчиков в Инстаграм совместными прямыми с различными звездами шоубиза.
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Так, на днях звезда провела онлайн-тренировку с Народной артисткой Украины, актрисой Ольгой Сумской. Во время прямого эфира Сумская призналась, что хочет скинут 8 килограмм.
В свою очередь Полякова также призналась, что несмотря на регулярные тренировки все же поправилась на карантине на три килограмма.
“Я хоть и занимаюсь, но я готовлю и ем”, - назвала причину лишнего веса певица.
Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, как ее дочь сбежала из дома.
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