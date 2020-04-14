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Оля Полякова призналась, насколько поправилась на карантине

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Певица сделала честное признание во время совместного прямого эфира в Инстаграм с Ольгой Сумской.
Оля Полякова призналась, насколько поправилась на карантине
Оля Полякова призналась, насколько поправилась на карантине
instagram.com/polyakovamusic

Известная украинская певица, актриса и ведущая Оля Полякова продолжает радовать своих подписчиков в Инстаграм совместными прямыми с различными звездами шоубиза.

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Так, на днях звезда провела онлайн-тренировку с Народной артисткой Украины, актрисой Ольгой Сумской. Во время прямого эфира Сумская призналась, что хочет скинут 8 килограмм.

В свою очередь Полякова также призналась, что несмотря на регулярные тренировки все же поправилась на карантине на три килограмма.

“Я хоть и занимаюсь, но я готовлю и ем”, - назвала причину лишнего веса певица.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, как ее дочь сбежала из дома.

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Теги: Оля Полякова, Ольга Сумская
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Источник: Ivona bigmir)net

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