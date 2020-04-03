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"Полявидение": Оля Полякова запустила онлайн-тв

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В период карантина поп-дива нашла альтернативу концертам и создала авторскую версию телевизионного канала в режиме онлайн.
"Полявидени"»: Оля Полякова запустила онлайн-тв
"Полявидени"»: Оля Полякова запустила онлайн-тв
facebook.com/polyakovamusic

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Даже в карантин Оля Полякова не оставляет своих поклонников без контента. Певица на своей страничке в Instagram запустила онлайн-тв «Полявидение», где можно сыграть в игру «Правда или действие» с топовыми украинскими и зарубежными артистами,  послушать на ночь сказку и стать свидетелем реалити шоу «Полякова и дети» и выиграть эксклюзивные призы в именной лотерее. 

Фирменная лёгкость и юмор, кураж и ненавязчивая провокация в миксе с безграничной многогранностью поп-дивы приковывает к экрану даже самого заядлого скептика. Героями первых выпусков онлайн-тв Поляковой уже стали Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Филипп Киркоров, Маша Ефросинина, Дмитрий Карпачев, Наталья Холоденко, а общее количество просмотров составило более 15 миллионов.

Ранее мы писали, чем занимается Оля Полякова на карантине. 

 

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Теги: Оля Полякова
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