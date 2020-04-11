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Оля Полякова рассказала, как ее дочь сбежала из дома

Комментариев: 2
Певица пообщалась онлайн с Анной Седоковой.
Оля Полякова рассказала, как ее дочь сбежала из дома
Оля Полякова рассказала, как ее дочь сбежала из дома
Instagram

Украинская певица Оля Полякова удивила рассказом о старшей дочери,  15-летней Марии. Дело в том, что девочка сбежала из дома и обозвала мать. Об этом Полякова  сообщила во время прямого эфира в Instagram с Анной Седоковой.

Недавно Оля Полякова запустила онлайн-тв «Полявидение», где можно сыграть в игру «Правда или действие» с топовыми украинскими и зарубежными артистами, послушать на ночь сказку, стать свидетелем реалити-шоу «Полякова и дети» и выиграть эксклюзивные призы в именной лотерее. 

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Накануне гостьей шоу Оли Поляковой стала певица Анна Седокова. Вместе звездные мамы обсудили своих детей и поделились неожиданными фактами.

Я вчера у Маши сигарету нашла. Вейп. Теперь я его тоже курю. Я говорю: вчера моя дочка бросила курить, а я начала! - с юмором поделилась Полякова.

Она добавила, что Маша позволила себе еще одну выходку:

Она вчера сбежала из дому на квадрацикле куда-то за три километра и обозвала маму плохим словом. Поэтому я забрала у нее все гаджеты и закрыла ее в комнате. И она там сидит.

В ответ Седокова рассказала о выходке своей 15-летней дочери Алины:

Я как-то прихожу домой, а у нас за шторой бутылочка – с подружкой посидела!

Ранее в Сеть попало детское фото Тины Кароль с семьей.

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Теги: Оля Полякова, Маша Полякова, дети звезд, певица
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.04.2020, 10:57
Оценка:  0
гость
Мокрощелки подросли и хотят смоктать чупа-чупс как их мамаши)
Мухоморище    11.04.2020, 10:48
Оценка:  0
Мухоморище
Ути бози,ну прям всем так интересно...
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