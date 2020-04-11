Певица пообщалась онлайн с Анной Седоковой.

Оля Полякова рассказала, как ее дочь сбежала из дома Instagram

Украинская певица Оля Полякова удивила рассказом о старшей дочери, 15-летней Марии. Дело в том, что девочка сбежала из дома и обозвала мать. Об этом Полякова сообщила во время прямого эфира в Instagram с Анной Седоковой.

Недавно Оля Полякова запустила онлайн-тв «Полявидение», где можно сыграть в игру «Правда или действие» с топовыми украинскими и зарубежными артистами, послушать на ночь сказку, стать свидетелем реалити-шоу «Полякова и дети» и выиграть эксклюзивные призы в именной лотерее.

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Накануне гостьей шоу Оли Поляковой стала певица Анна Седокова. Вместе звездные мамы обсудили своих детей и поделились неожиданными фактами.

Я вчера у Маши сигарету нашла. Вейп. Теперь я его тоже курю. Я говорю: вчера моя дочка бросила курить, а я начала! - с юмором поделилась Полякова.

Она добавила, что Маша позволила себе еще одну выходку:

Она вчера сбежала из дому на квадрацикле куда-то за три километра и обозвала маму плохим словом. Поэтому я забрала у нее все гаджеты и закрыла ее в комнате. И она там сидит.

В ответ Седокова рассказала о выходке своей 15-летней дочери Алины:

Я как-то прихожу домой, а у нас за шторой бутылочка – с подружкой посидела!

Ранее в Сеть попало детское фото Тины Кароль с семьей.

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