Будущая артистка позировала с братом, бабушкой и дедушкой .

На кого похожа?: В Сеть попало детское фото Тины Кароль с семьей instagram.com/tinakarol_fantina

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Украинская певица Тина Кароль, которая заслужила прозвище "иконы стиля" и славу одной из самых ярких артисток отечественной эстрады, оказывается, с детства была очаровательна. Это доказывают фото, которые появились в Инстаграм фан-клуба артистки.

На них Таня Либерман вместе с братом позируют со своими бабушкой и дедушкой. Будущая звезда снялась в красном платье на пуговицах, а ее волосы завязаны двумя белыми бантами.

Тиночка с братиком Стасом и бабушкой, дедушкой😍, - подписали под фото.

На кого похожа?: В Сеть попало детское фото Тины Кароль с семьей instagram.com/tinakarol_fantina

На кого похожа?: В Сеть попало детское фото Тины Кароль с семьей instagram.com/tinakarol_fantina

Подписчики отметили, что Тина совершенно не изменилась и подчеркнули, что звезда очень похожа на своего дедушку.

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