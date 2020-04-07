На кого похожа?: В Сеть попало детское фото Тины Кароль с семьей
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Украинская певица Тина Кароль, которая заслужила прозвище "иконы стиля" и славу одной из самых ярких артисток отечественной эстрады, оказывается, с детства была очаровательна. Это доказывают фото, которые появились в Инстаграм фан-клуба артистки.
На них Таня Либерман вместе с братом позируют со своими бабушкой и дедушкой. Будущая звезда снялась в красном платье на пуговицах, а ее волосы завязаны двумя белыми бантами.
Тиночка с братиком Стасом и бабушкой, дедушкой😍, - подписали под фото.
Подписчики отметили, что Тина совершенно не изменилась и подчеркнули, что звезда очень похожа на своего дедушку.
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