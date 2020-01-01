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"Горжусь своей провинциальностью": Фреймут удивила новым постом

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Телеведущая отметила, что уроки этикета сотворили с ней чудеса, и анонсировала свои курсы хороших манер .

"Горжусь своей провинциальностью": Фреймут удивила новым постом
instagram.com/freimutolia

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Телеведущая Ольга Фреймут, которая более всего известна работой в проекте “Ревизор“, удивила Сеть неожиданным признанием. В Инстаграм Ольга разместила эмоциональный пост, в котором отметила, что ее часто упрекают в провинциальности и отмечают, что “село из нее не забрать“. Однако, по словам Ольги сама она гордится своим происхождением - которое считает изюминкой уникального образа.

В завершение Ольга отметила, что “чудеса“ с ней сотворили уроки этикета и анонсировала марафон, в котором будет делиться опытом. 

К публикации Ольга добавила эффектное фото времен “Ревизора“. В кадре она в черном платье, с красной помадой и необычной прической, несет охапку полотенец. 

Мне часто намекают, что я девушка из села - и там мне место. И что это село никогда из меня не выйдет. Ни при каких обстоятельствах я бы не распрощалась со своей провинциальностью - горжусь своим происхождением, в нем моя сила и уникальность.

Неброской мне, девочке Оле с Нового Роздола, удалось воплотить сказку в жизнь. Благодаря поддержке родителей. Хорошему образованию. И этикету. Королевские манеры ежедневно делали с моей судьбой чудеса. Ибо кто сказал, что этикет - преимущество богатых и титулованных? Этикет доступен каждому! Хочу поделиться опытом и знаниями с вами. Я уже начала работу над своим марафоном. Фото / архив # Теленеделя, - написала Ольга.

"Горжусь своей провинциальностью": Фреймут удивила новым постом
instagram.com/freimutolia

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут показала нежное фото с мужем. 

 

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Теги: Ольга Фреймут, село, Провинциальный, Ревизор
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Источник: IVONА bigmir)net

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