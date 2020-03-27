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"Фото, где все еще хорошо": Фреймут показала нежный снимок с мужем

Комментариев: 7
Телеведущая написали, как карантин повлиял на ее отношение к людям.

"Фото, где все еще хорошо": Фреймут показала нежный снимок с мужем
instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут очаровала Сеть снимком с мужем Владимиром Локотко. В Инстаграм знаменитость выставила фото, на котором ее супруг держит Ольгу на руках. Телеведущая одета в бледно-розовое платье, а лицо Фреймут украшает легкий макияж. В подписи Ольга отметила. что на фото “еще все хорошо“, имея ввиду, что оно было сделано до карантина.

Также Ольга Фреймут поделилась трогательной семейной историей и отметила, что в период самоизоляции люди стали ближе друг к другу, хоть и разделены пространством.

Давно я так много и долго разговаривала по телефону ... Утренний звонок бабушки и деда. Бабушка обеспокоена судьбой мира, рассказывает, что впервые за всю жизнь не может пойти в церковь на Крестный путь. У бабушки Юлии сегодня День рождения, к слову, - она ​​по привычке галицкой хозяйки накрыла на стол - но никто из нас не смог приехать (тоже впервые). ...

Мама рассказывает, что снова принесла суп одинокий старой соседке ... Звонила я и подруге детства, вспоминали дни в саду, милые фрагменты биографий, которые в моменты карантинной тишине вынырнули и очаровали. После чтения новостей сердце переполнено любовью и тревогой за совсем чужих людей, которые вдруг становятся родными. Беречь друг друга. Теплые поздравления и пожелания вашим семьям от моей семьи ...  - написала Фреймут.

"Фото, где все еще хорошо": Фреймут показала нежный снимок с мужем
instagram.com/freimutolia

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко заговорила о психологе и разводе. 

 

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Теги: Ольга Фреймут, Карантин, семьи звезд, мужья звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (7)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  27.03.2020, 17:59
Оценка:  0
гость
А шо, Конычка за хyй кусалась?
гость  (аноним)  27.03.2020, 17:43
Оценка:  0
гость
Фреймут и «нежность» это в принципе не совместимо
гость  (аноним)  27.03.2020, 17:34
Оценка:  0
гость
А её алень знает сколько километров членов она отсосала?
Или он куколд?)))
pусский  (аноним)  27.03.2020, 17:13
Оценка:  0
pусский
Он ей срать помогает!
гость  (аноним)  27.03.2020, 15:43
Оценка:  0
гость
Олька Конык - галицайская шмара
гость  (аноним)  27.03.2020, 13:17
Оценка:  0
гость
Надо было поехать, чучело, может застряла б там и не постила свое гавно
гость  (аноним)  27.03.2020, 13:02
Оценка:  0
гость
Шмара галицайская!
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