Телеведущая написали, как карантин повлиял на ее отношение к людям.

"Фото, где все еще хорошо": Фреймут показала нежный снимок с мужем instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут очаровала Сеть снимком с мужем Владимиром Локотко. В Инстаграм знаменитость выставила фото, на котором ее супруг держит Ольгу на руках. Телеведущая одета в бледно-розовое платье, а лицо Фреймут украшает легкий макияж. В подписи Ольга отметила. что на фото “еще все хорошо“, имея ввиду, что оно было сделано до карантина.

Также Ольга Фреймут поделилась трогательной семейной историей и отметила, что в период самоизоляции люди стали ближе друг к другу, хоть и разделены пространством.

Давно я так много и долго разговаривала по телефону ... Утренний звонок бабушки и деда. Бабушка обеспокоена судьбой мира, рассказывает, что впервые за всю жизнь не может пойти в церковь на Крестный путь. У бабушки Юлии сегодня День рождения, к слову, - она ​​по привычке галицкой хозяйки накрыла на стол - но никто из нас не смог приехать (тоже впервые). ... Мама рассказывает, что снова принесла суп одинокий старой соседке ... Звонила я и подруге детства, вспоминали дни в саду, милые фрагменты биографий, которые в моменты карантинной тишине вынырнули и очаровали. После чтения новостей сердце переполнено любовью и тревогой за совсем чужих людей, которые вдруг становятся родными. Беречь друг друга. Теплые поздравления и пожелания вашим семьям от моей семьи ... - написала Фреймут.

"Фото, где все еще хорошо": Фреймут показала нежный снимок с мужем instagram.com/freimutolia

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