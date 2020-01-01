В Вербное воскресенье из жизни ушел духовный наставник телеведущей.

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Сегодня, в Вербное воскресенье, ведущая Ольга Фреймут потеряла близкого человека. Ушел из жизни духовный наставник артистки - отец Василий Репеневский. Фреймут призналась, что он благословлял ее в самые ответственные моменты жизни, формировал моральные принципы и даже определил будущее призвание.

О потере телеведущая рассказала в своем Инстаграм. В скорбном сообщении звезда отметила, что отец Василий шел с ней рядом на протяжении всей жизни. Кроме того, в школьные годы Фреймут посещала ежедневные литургии перед уроками и даже хотела уйти в монастырь. Однако ее духовный наставник посоветовал ей “служить Богу по-другому“.

Сегодня, в светлый праздник Вербного воскресенья, ушел из жизни мой духовный наставник, вот. Василий Репиневский. Мои душевные силы и принципы, наполнение и вера – это все от Него. Он святой... Отче, каким теперь этот мир будет без Вас? – написала Ольга Фреймут.

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