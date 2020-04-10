Ирина Горовая показала фолловерам, что карантин - совсем не повод прятать в шкаф стильную и красивую одежду .

"Такая красивая": Экс-супруга Потапа покорила Сеть образами в карантин instagram.com/gorovaya_irina

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Экс-супруга продюсера, рэпера Потапа, известная продюсер и совладелица лейбла Mozgi Ирина Горовая очаровала подписчиков новыми фото. В Инстаграм знаменитость добавила несколько снимков, сделанных дома в карантин.

В кадре Ирина появляется в трех разных нарядах - она позирует в стильном спортивном комплекте, облегающем черном платье и даже в эффектной белой блузе с кружевом. В описании к фото Ирина отметила, что самоизоляция еще не повод отказывать себе в эффектном аутфите.

Оставайся дома. Оставайся красивой 💜, - написала Горовая.

"Такая красивая": Экс-супруга Потапа покорила Сеть образами в карантин instagram.com/gorovaya_irina

"Такая красивая": Экс-супруга Потапа покорила Сеть образами в карантин instagram.com/gorovaya_irina

"Такая красивая": Экс-супруга Потапа покорила Сеть образами в карантин instagram.com/gorovaya_irina

"Такая красивая": Экс-супруга Потапа покорила Сеть образами в карантин instagram.com/gorovaya_irina

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Подписчики Ирины по достоинству оценили ее фото и отметили. что продюсер очень здорово выглядит:

🔥🔥🔥🔥❤️Вы нереально красивая

Красива і глибоко наповнена 🔥

💥😘💕 классная!

Шик ❤️!

Очень круто выглядишь )))🔥🔥

Яка блуза..... І на брюнетці👌💋🙌❤️

Очерь красиво! 💜, - написали в Сети.

Кроме того, в Инста-сториз Ирина показала фото, сделанное в рамках челленджа, посвященного карантину, #pillowchallenge. Горовая выставила фото, на котором "оделась" в подушку.

"Такая красивая": Экс-супруга Потапа покорила Сеть образами в карантин instagram.com/gorovaya_irina

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