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"Такая красивая": Экс-супруга Потапа покорила Сеть образами в карантин

Комментариев: 1
Ирина Горовая показала фолловерам, что карантин - совсем не повод прятать в шкаф стильную и красивую одежду .

"Такая красивая": Экс-супруга Потапа покорила Сеть образами в карантин
instagram.com/gorovaya_irina

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Экс-супруга продюсера, рэпера Потапа, известная продюсер и совладелица лейбла Mozgi Ирина Горовая очаровала подписчиков новыми фото. В Инстаграм знаменитость добавила несколько снимков, сделанных дома в карантин.

В кадре Ирина появляется в трех разных нарядах - она позирует в стильном спортивном комплекте, облегающем черном платье и даже в эффектной белой блузе с кружевом. В описании к фото Ирина отметила, что самоизоляция еще не повод отказывать себе в эффектном аутфите.

Оставайся дома. Оставайся красивой 💜, - написала Горовая.

"Такая красивая": Экс-супруга Потапа покорила Сеть образами в карантин
instagram.com/gorovaya_irina

"Такая красивая": Экс-супруга Потапа покорила Сеть образами в карантин
instagram.com/gorovaya_irina

 

"Такая красивая": Экс-супруга Потапа покорила Сеть образами в карантин
instagram.com/gorovaya_irina

"Такая красивая": Экс-супруга Потапа покорила Сеть образами в карантин
instagram.com/gorovaya_irina

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Подписчики Ирины по достоинству оценили ее фото и отметили. что продюсер очень здорово выглядит:

  • 🔥🔥🔥🔥❤️Вы нереально красивая
  • Красива і глибоко наповнена 🔥
  • 💥😘💕 классная!
  • Шик ❤️!
  • Очень круто выглядишь )))🔥🔥
  • Яка блуза..... І на брюнетці👌💋🙌❤️
  • Очерь красиво! 💜, - написали в Сети.

Кроме того, в Инста-сториз Ирина показала фото, сделанное в рамках челленджа, посвященного карантину, #pillowchallenge. Горовая выставила фото, на котором "оделась" в подушку. 

"Такая красивая": Экс-супруга Потапа покорила Сеть образами в карантин
instagram.com/gorovaya_irina

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала эффектное фото в одеяле. 

 

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Теги: карантин, Ирина Горовая, наряды звезд, Потап
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.04.2020, 19:29
Оценка:  0
гость
И чем она красивая???
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