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Экс-жена Потапа Ирина Горовая показала пляжное фото с 21-летней дочерью

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Ирина и Наталья Горовые похвастались отдыхом в Мексике.
Экс-жена Потапа Ирина Горовая показала пляжное фото с 21-летней дочерью
Экс-жена Потапа Ирина Горовая показала пляжное фото с 21-летней дочерью
instagram.com/gorovaya_irina

Бывшая супруга украинского исполнителя и учредителя продюсерского центра MOZGI Entertainment Ирина Горовая вместе c сыном Андреем и дочерью Натальей отправились на отдых в один из самых крупных курортных городов Мексики - Канкун.

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На своей странице в Instagram звездная мама опубликовала совместное пляжное фото с 21-летней дочерью. На снимке родственницы позируют на берегу моря. Наталья одета в белый купальник в красную полоску с черным поясом. А Ирина запечатлена в черном купальнике, поверх которого одела прозрачное белое платье.

“Девочки“, - лаконично подписала кадр Горовая на английском языке.

Скриншот

Отметим, что Потап и его нынешняя супруга, певица Настя Каменских (NK) также проводят свой зимний отпуск в Мексике.

Напомним, ранее Ирина Горовая показала свое фото 25-летней давности.

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Теги: Ирина Горовая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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