Экс-жена Потапа Ирина Горовая показала пляжное фото с 21-летней дочерью

Ирина и Наталья Горовые похвастались отдыхом в Мексике.

Бывшая супруга украинского исполнителя и учредителя продюсерского центра MOZGI Entertainment Ирина Горовая вместе c сыном Андреем и дочерью Натальей отправились на отдых в один из самых крупных курортных городов Мексики - Канкун.

Читай также: В компании полуголых ковбоев: Бывшая жена Потапа показала, как проводит отпуск

На своей странице в Instagram звездная мама опубликовала совместное пляжное фото с 21-летней дочерью. На снимке родственницы позируют на берегу моря. Наталья одета в белый купальник в красную полоску с черным поясом. А Ирина запечатлена в черном купальнике, поверх которого одела прозрачное белое платье.

“Девочки“, - лаконично подписала кадр Горовая на английском языке.

Скриншот

Отметим, что Потап и его нынешняя супруга, певица Настя Каменских (NK) также проводят свой зимний отпуск в Мексике.

Напомним, ранее Ирина Горовая показала свое фото 25-летней давности.

​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.