Продюсер перечислила нововведения, которые появились в mozgi_group.

"Кризис - скрытые возможности": Горовая рассказала, в чем ей помог карантин instagram.com/gorovaya_irina

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Бывшая супруга продюсера, рэпера Потапа, продюсер Ирина Горовая написала пост о карантине в позитивном ключе. В публикации Ирина отметила, что любой кризис - это скрытые возможности и посоветовала подписчикам не зацикливаться на плохом, а искать варианты решения проблем.

Также Ирина поделилась, что карантин помог ей проводить больше времени с семьей и сделать нововведения в продюсерском центре mozgi_group, который она возглавляет вместе с Потапом.

Негатив всегда лежит на поверхности. Сложнее думать о позитиве и быстро начать перестраиваться.

Нужно всегда трезво оценивать ситуацию и стараться видеть положительные стороны.

Введение карантина дало мне возможность наполнить себя новыми смыслами, перезагрузиться, появилось время на чтение книг, общение с детьми, переоценку многих вещей, йогу, медитацию и нововведения в @mozgi_group, - отметила Горовая.

Далее Ирина перечислила, как отразился карантин на продюсерском центре:

Что делает MOZGI Group на карантине: 1. Мы перевели всех сотрудников на домашний режим - постоянно напоминаем, как важно его соблюдать и не выходить на улицу без надобности

2. Поддерживаем коммуникацию - регулярно проводим групповые совещания online в Zoom

3. Наконец-то полностью перевели все операционные процессы в Bitrix24

4. Продолжаем готовиться к новым проектам, теперь есть время на более глубокую проработку.

5. Не забываем о креативе и юморе - поддерживаем друг друга

6. Генерим новый актуальный контент, которым мы вас скоро порадуем



Не забывайте! Кризис - это скрытые возможности.

#mozgigroupstayathome

#mozgigroupостаетсядома, - написала Горовая.

"Кризис - скрытые возможности": Горовая рассказала, в чем ей помог карантин instagram.com/gorovaya_irina

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