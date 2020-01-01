"Кризис - скрытые возможности": Горовая рассказала, в чем ей помог карантин
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Бывшая супруга продюсера, рэпера Потапа, продюсер Ирина Горовая написала пост о карантине в позитивном ключе. В публикации Ирина отметила, что любой кризис - это скрытые возможности и посоветовала подписчикам не зацикливаться на плохом, а искать варианты решения проблем.
Также Ирина поделилась, что карантин помог ей проводить больше времени с семьей и сделать нововведения в продюсерском центре mozgi_group, который она возглавляет вместе с Потапом.
Негатив всегда лежит на поверхности. Сложнее думать о позитиве и быстро начать перестраиваться.
Нужно всегда трезво оценивать ситуацию и стараться видеть положительные стороны.
Введение карантина дало мне возможность наполнить себя новыми смыслами, перезагрузиться, появилось время на чтение книг, общение с детьми, переоценку многих вещей, йогу, медитацию и нововведения в @mozgi_group, - отметила Горовая.
Далее Ирина перечислила, как отразился карантин на продюсерском центре:
Что делает MOZGI Group на карантине:
1. Мы перевели всех сотрудников на домашний режим - постоянно напоминаем, как важно его соблюдать и не выходить на улицу без надобности
2. Поддерживаем коммуникацию - регулярно проводим групповые совещания online в Zoom
3. Наконец-то полностью перевели все операционные процессы в Bitrix24
4. Продолжаем готовиться к новым проектам, теперь есть время на более глубокую проработку.
5. Не забываем о креативе и юморе - поддерживаем друг друга
6. Генерим новый актуальный контент, которым мы вас скоро порадуем
Не забывайте! Кризис - это скрытые возможности.
#mozgigroupstayathome
#mozgigroupостаетсядома, - написала Горовая.
Ранее мы писали, что Ирина Горовая поразила фигурой на пляже.
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