Alyona Alyona в купальнике устроила горячие танцы рядом с мужчиной
Рэперша присоединилась к челенджу Flip the Switch Сhallenge.
Известная украинская рэп- исполнительница Alyona Alyona поделилась с подписчиками пикантной публикацией. Звезда приняла участие в популярном флешмобе Flip the Switch Сhallenge.
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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала короткий ролик, где она в купальнике и прозрачной красной накидке танцует в ванной рядом с парнем Виктором. В конце видео пара меняется нарядами.
“Поки нема концертів, буду блогером в тренді 😂 Віктору личить червоний?))“, - подписала ролик Alyona Alyona.
Напомним, ранее Alyona Alyona попала в список Forbes.
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