Рэперша присоединилась к челенджу Flip the Switch Сhallenge.

Alyona Alyona в купальнике устроила горячие танцы рядом с мужчиной instagram.com/alyona.alyona.official

Известная украинская рэп- исполнительница Alyona Alyona поделилась с подписчиками пикантной публикацией. Звезда приняла участие в популярном флешмобе Flip the Switch Сhallenge.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала короткий ролик, где она в купальнике и прозрачной красной накидке танцует в ванной рядом с парнем Виктором. В конце видео пара меняется нарядами.

“Поки нема концертів, буду блогером в тренді 😂 Віктору личить червоний?))“, - подписала ролик Alyona Alyona.

Напомним, ранее Alyona Alyona попала в список Forbes.

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