Alyona Alyona поразила архивными снимками из детства

Известная украинская рэп- исполнительница Alyona Alyona поделилась с поклонниками фотографиями из семейного архива. Знаменитость показала, как выглядела в детстве.

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На своей странице в Инстаграм певица опубликовала два снимка, где она еще совсем маленькая. На первом фото Alyona Alyona позирует возле новогодней елки в костюме лисы. А на втором кадре она предстала в костюме сиреневого цвета и белых колготах. Будущая звезда держит в руках любимую игрушку.

Также артистка разместила современный снимок, где она запечатлена со своей подругой детства Яной. В описании к подборке Alyona Alyona вспомнила интересную историю из детства про петуха.

“Одного разу до мене в гості прийшла подруга Яна зі скакалкою. Ми вирішили пограти в нашу тоді улюблену гру, стрибаючи і змагаючись (не пам’ятаю як називається). Втративши пильність на деякий час, ми почули, як з городу несеться шум і ґвалт — півень почув плескіт резинки об бетон і вже нісся атакувати. Я швидко залетіла в сарай, а Яна вирішила лізти через забор. Там він її і настиг. Клюнув у ногу пару разів. І пішов спокійно з почуттям виповненого зобов’язання. Через пару днів ми відмічали мій день народження і вся вулиця сидячи за столом святкувала зверження тирана. Хоча шрами залишилися у кожного😕“, - вспомнила рэперша.