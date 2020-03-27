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Alyona Alyona поразила архивными снимками из детства

Комментариев: 4
Украинская рэперша поделилась воспоминаниями о жизни в селе.
Alyona Alyona поразила архивными снимками из детства
Alyona Alyona поразила архивными снимками из детства
instagram.com/alyona.alyona.official

Известная украинская рэп- исполнительница Alyona Alyona поделилась с поклонниками фотографиями из семейного архива. Знаменитость показала, как выглядела в детстве.

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На своей странице в Инстаграм певица опубликовала два снимка, где она еще совсем маленькая. На первом фото Alyona Alyona позирует возле новогодней елки в костюме лисы. А на втором кадре она предстала в костюме сиреневого цвета и белых колготах. Будущая звезда держит в руках любимую игрушку.

Также артистка разместила современный снимок, где она запечатлена со своей подругой детства Яной. В описании к подборке Alyona Alyona вспомнила интересную историю из детства про петуха. 

“Одного разу до мене в гості прийшла подруга Яна зі скакалкою. Ми вирішили пограти в нашу тоді улюблену гру, стрибаючи і змагаючись (не пам’ятаю як називається). Втративши пильність на деякий час, ми почули, як з городу несеться шум і ґвалт — півень почув плескіт резинки об бетон і вже нісся атакувати. Я швидко залетіла в сарай, а Яна вирішила лізти через забор. Там він її і настиг. Клюнув у ногу пару разів. І пішов спокійно з почуттям виповненого зобов’язання. Через пару днів ми відмічали мій день народження і вся вулиця сидячи за столом святкувала зверження тирана. Хоча шрами залишилися у кожного😕“, - вспомнила рэперша.

Alyona Alyona в детстве
Alyona Alyona в детстве
Скриншот

Инстаграм Alyona Alyona
Инстаграм Alyona Alyona
Скриншот

Напомним, ранее Alyona Alyona попала в список Forbes.

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Теги: Alyona Alyona
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  28.03.2020, 02:16
Оценка:  0
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Каждому гою такую в дом и в кровать :-) А мне красивых и что бы в рот и в п зду крем пай принимали. Девулям которые хотят хороший крем пай в себя- стучите в мой ай ди в ВК для связи - 474083
гость  (аноним)  27.03.2020, 17:33
Оценка:  0
гость
свиномразь
гость  (аноним)  27.03.2020, 17:29
Оценка:  0
гость
А она с годами похорошела!
гость  (аноним)  27.03.2020, 17:10
Оценка:  +2
гость
У меня такие конфеты и мандарины отбирали в праздники, надо отомстить этой свинье - отправить на передовую в Донбасс!
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