Украинская рэперша вошла в список "30 Under 30".

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) вошла в список “30 Under 30“ авторитетного американского издания Forbes. Об этом сообщается на официальном сайте журнала.

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В список вошли 30 звезд, которые до 30 лет смогли достигнуть невероятных успехов в карьере. Имя 28-летней Alyona Alyona внесли сразу в две категории - “Развлечения“ и “Знаменитости“.

“Бывший воспитатель детского сада переопределяет, как выглядит и звучит рэпер. Alyona Alyona знакомит мир с украинским рэпом. Она гастролировала по всей Европе и является одним из

лучших артистов страны“, - говорится в издании.

Alyona Alyona попала в список Forbes скриншот

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Отметим, что кроме Alyona Alyona, в список “30 Under 30“ попали такие украинцы: теннисистка Элина Свитолина(категория “Спорт и игры“), создатели сервиса для заказа еды Allset Стас Матвиенко и Анна Полищук (“Большие деньги“ и “Технологии“) и основательница фитнес-приложения BetterMe Виктория Репа (“Технологии“).

Alyona Alyona рассказала, чем занималась два месяца на Бали.

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