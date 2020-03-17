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Alyona Alyona попала в список Forbes

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Украинская рэперша вошла в список "30 Under 30".
Alyona Alyona попала в список Forbes
Alyona Alyona попала в список Forbes
instagram.com/alyona.alyona.official

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) вошла в список “30 Under 30“ авторитетного американского издания Forbes. Об этом сообщается на официальном сайте журнала.

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В список вошли 30 звезд, которые до 30 лет смогли достигнуть невероятных успехов в карьере. Имя 28-летней Alyona Alyona внесли сразу в две категории - “Развлечения“ и “Знаменитости“.

“Бывший воспитатель детского сада переопределяет, как выглядит и звучит рэпер. Alyona Alyona знакомит мир с украинским рэпом. Она гастролировала по всей Европе и является одним из
лучших артистов страны“, - говорится в издании.

Alyona Alyona попала в список Forbes
Alyona Alyona попала в список Forbes
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Отметим, что кроме Alyona Alyona, в список “30 Under 30“ попали такие украинцы: теннисистка Элина Свитолина(категория “Спорт и игры“), создатели сервиса для заказа еды Allset Стас Матвиенко и Анна Полищук (“Большие деньги“ и “Технологии“) и основательница фитнес-приложения BetterMe Виктория Репа (“Технологии“). 

Alyona Alyona рассказала, чем занималась два месяца на Бали.

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Теги: Alyona Alyona, Forbes
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  17.03.2020, 17:38
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pусский
Наверное,насрала на пороге редакции и взяла всех вонючим измором!
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