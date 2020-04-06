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Красота спасет мир: Мисс Англия-2019 вернулась к работе медика из-за COVID-19

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Бхаша Мукерджи вернулась из Индии в Англию и выйдет на работу в одну из клиник .

Мисс Англия-2019 вернулась к работе медика из-за COVID-19
Мисс Англия-2019 вернулась к работе медика из-за COVID-19
instagram.com/bhasha05

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Обладательница короны и титула “Мисс Англия 2019“ Бхаша Мукерджи вернулась к работе медика, чтобы бороться с коронавирусом в одной из британских клиник. Об этом девушка рассказала в своих Инста-сториз, добавив ссылки на публикации мировых СМИ. 

Известно, что после победы в конкурсе, королева красоты индийского происхождения, уехала в Индию, чтобы заниматься благотворительностью от имени организации Coventry Mercia Lions Club.

Мисс Англия-2019 вернулась к работе медика из-за COVID-19
Мисс Англия-2019 вернулась к работе медика из-за COVID-19
instagram.com/bhasha05

Мисс Англия-2019 вернулась к работе медика из-за COVID-19
Мисс Англия-2019 вернулась к работе медика из-за COVID-19
instagram.com/bhasha05

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На прошлой неделе Бхаша, у которой есть медицинское образование, решила вернуться в Англию, чтобы принимать активное участие в борьбе с Covid-19. О одном из интервью девушка отметила, что не может себе позволить носить корону и называться благотворителем, если она в состоянии оказать помощь своими руками и знаниями как медик.

Я почувствовала, что это то, для чего получила образование. И нет времени лучше, чтобы стать частью этого ремесла. Невероятно, как весь мир благодарен медикам. Я хотела бы стать одной из них, я знала, что смогу помочь, - рассказала Мукерджи.

Мисс Англия-2019 вернулась к работе медика из-за COVID-19
Мисс Англия-2019 вернулась к работе медика из-за COVID-19
instagram.com/bhasha05

Мисс Англия-2019 вернулась к работе медика из-за COVID-19
Мисс Англия-2019 вернулась к работе медика из-за COVID-19

Источники сообщают, что Бхаша прибыла в Англию в прошлую среду и сейчас придерживается режима самоизоляции. После карантина девушка приступит к своим обязанностям в больнице.

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Теги: Коронавирус, эпидемия, королева красоты
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Источник: IVONА bigmir)net

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