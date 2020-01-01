Комаровский рассказал, помогают ли антибиотики от коронавируса

Доктор Комаровский предупредил о последствиях для здоровья.

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Педиатр Евгений Комаровский в новом видео на своем YouTube канале рассказал, помогают ли антибиотики от коронавируса.



Самый популярный украинский врач напомнил, что на вирусы антибиотики не действуют. Антибиотики назначаются в случае бактериальной пневмонии.

Обращаю ваше внимание, что для того чтобы определить, пневмония вирусная или бактериальная, как правило не нужны никакие мазки. Для этого достаточно сделать обычный клинический анализ крови. И показатели в общем анализе крови, который делается в течение 5 минут на гематологическом анализаторе, позволяют в большинстве случаев решить - это вирус или бактерия, нужен антибиотик или нет, - рассказал доктор.

Также Комаровский объяснил, почему сразу не нужно сразу принимать антибиотики, если обнаружили коронавирус.

Вдруг куча народа с приходом коронавируса начала рассказывать нам, что надо чуть ли не при первом чихе назначать антибиотики. Это полностью противоречит всем канонам медицины. Пока нет ни одного исследование, которое говорит, что надо с первого дня коронавирса назначать антибиотики. Более того, с максимально возможной вероятностью это неправильно. Это увеличивает вероятность усложнений. если нарушена вентиляция легких, если есть дыхательная недостаточность, если сниженные иммунные силы, то всегда есть риск, что пневмония разобьётся только той бактерией, которая устойчива к тому антибиотику, который вы назначили. Тогда надо назначать более тяжелые препараты уже в условиях стационара

Ранее мы писали, сколько коронавирус живет на различных поверхностях.