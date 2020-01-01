Мода на карантине: ТОП-10 “домашних” образов из кино

Как выглядеть достойно и стильно, работая в постели или на кухне.

С наступлением всемирной пандемии эпидемии коронавируса и объявлением “домашнего ареста” для взрослых и детей, женщины лишились одной невероятно важной части своей жизни. Любая настоящая девушка обожает придумывать стильные образы, пробовать новые тренды, наряжаться и облачаться в новые фэшн-амплуа. Так, работа, университет, вечера с подругами, романтические свидания - все это возможность не только полезно провести время, но и красиво. Что может быть лучше восхищения от вашего продуманного лука? Такого, чтобы подруги завидовали вашей фантазии и чувству стиля, а мужчины боготворили каждый ваш вдох.

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На карантине мы пребываем всего две недели, а такое ощущение, что уже несколько лет. Не удивимся, если те, кто работают на дому, скоро начнут вставать пораньше, чтобы нарядиться и сделать мейк, как в старые-добрые. Предлагаем, не прибегать к таким радикальным мерам, а лучше поработать с тем исходным материалом, который у нас имеется. Так, даже домашнюю одежду можно сделать яркой, красивой и интересной, если знать, где искать вдохновение. Ivona предлагает самый проверенный источник - кинокартины, в которых даже home-looks выглядят как фэшн-символы.

Завтрак у Тиффани

Холли Голайтли - девушка эксцентричная, сложная и творческая. Она обожает великосветские вечера и “black tie”, но, когда дело доходит до домашних луков из величественной львицы она враз превращается в милую кошечку. Если хотите повторить один из легендарных образов картины “Завтрак у Тиффани”, вам нужно всего лишь замиксовать любимый мягкий джемпер и облегающие слаксы. В таком варианте скинни будут выглядеть очень актуально.

"Завтрак у Тиффани" pinterest

В джазе только девушки

Уверены, что у вас в гардеробе найдется не одно изделие в бельевом стиле. Впрочем, для того чтобы повторить образ Душечки из кинофильма “В джазе только девушки” вам понадобится самое сексуальное и страстное неглиже. Например, ярко-красного оттенка, из полупрозрачной ткани с намекающим на острое развитие событий кружевом. Конечно, не факт, что вам удастся спокойно поработать, но выглядеть на карантине вы будете просто обескураживающе.

"В джазе только девушки" pinterest

Династия

Если вы не смотрели реинкарнацию хита 80-х - сериал “Династия”, то вы упустили несколько сотен обворожительных луков. Стиль женских персонажей ничем не уступает эстетике “Сплетницы”, но выглядит еще более дорогим, роскошным и ультрасовременным. Фэллон Кэррингтон не часто примеряет пижамные образы, но когда делает это, то получается настоящий фэшн-взрыв. Цветочный принт, яркий оттенок и акцент в виде босоножек на каблуке - работаться вам будет в два раза приятнее.

"Династия" pinterest

Принцесса Монако

И снова интерпретация будуарной тематики, но в гораздо более расслабленном и элегантном воплощении. Грейс Келли в преображении Николь Кидман узнать можно только по характерным образам княгини, чьими безупречностью мы и предлагаем воспользоваться. Нежный, зефирного оттенка макси-халатик - для тех, кто не чувствует себя зажатыми в рамки дэдлайнов.

"Принцесса Монако" pinterest

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Век Адалин

Блейк Лайвли снимается только в безупречных по своей эстетике фильмах. “Век Адалин” - та картина, которая демонстрирует историю развития моды от начала прошлого века до современности. Для образа на карантине предлагаем вдохновиться ретро-луком в традиционных “морских” оттенках. Миди-платье в винтажном стиле и милый кардиган - просто, но гениально.

"Век Адалин" pinterest

Джеки

Натали Портман слишком хороша для роли Джеки Кеннеди, но вот гардероб из одноименного фильма мы бы все-таки желали увидеть в собственном платяном шкафу. Расслабленность черной комбинации отражает разбитость жизни первой леди США, надлом в привычном течении судьбы. Мы же не станем концентрироваться на драме, а лишь воспользуемся отличной фэшн-идеей для “домашнего ареста”.

"Джеки" pinterest

И повсюду тлеют пожары

Абсолютно новый сериал по роману американской писательницы Селесты Инг уже поднял шумиху не только в США, но и во всем мире. Потрясающая комбинация таких разных героинь Риз Уизерспун и Керри Вашингтон - не единственное преимущества картины. Домашние образы блондинки обладают духом консервативных 90-х, а ее имидж прилежной, идеальной американской женушки подойдет тем девушкам, которые даже на карантине не собираются ослабевать свою фэшн-хватку.

"И повсюду тлеют пожары" pinterest

Секс в большом городе

Типично, что в нашем списке вдохновляющих домашних луков появился образ из фильма “Секс в большом городе”. Журналистка-фрилансер Кэрри Брэдшоу частенько работала дома, но при этом всегда выглядела на пике своей фэшн-грамотности. Расслабленная комбинация хлопковой рубахи и пижамных брюк - тот комплект, который ради забавы можно украсить роскошными украшениями. Так вы будете не только выглядеть, как Кэрри, но и чувствовать себя любимой героиней.

"Секс в большом городе" pinterest

Острые предметы

Адора Креллин - сложный, комплексный персонаж, страдающий синдромом Мюнхгаузена. Но моде и стилю в своей жизни она всегда уделяла особое внимание. Выглядеть небрежно или непривлекательно даже дома - не то, что могла себе позволить антигероиня сериала “Острые предметы”. Если хотите казаться настоящей богачкой из южных штатов США, то лучше присмотреться к бельевым комплектам Адоры.

"Острые предметы" pinterest

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Большая маленькая ложь

Вы не могли не смотреть хит прошлого года - сериал “Большая маленькая ложь”. Поэтому предполагаем, что стиль главных пяти героинь вам хорошо знаком. Для “домашнего” фэшн-вдохновения на карантине подойдет эстетика персонажа Николь Кидман - Селесты Райт. Простое макси-платье в цветочный принт и элегантный кардиган в тон - хотя бы раз за все время вы должны примерить лук в стиле самой загадочной героини кинохита.

"Большая маленькая ложь" pinterest

Если вы желаете красиво одеваться даже, сидя дома на карантине, у вас есть несколько вариантов развития событий. Конечно, наипростейший способ разнообразить ваш стиль - прибегнуть к будуарному стилю. Халаты, кимоно, кружевное белье, комбинации - выбор необычайно велик, а особенно, если вы стремитесь выглядеть в стиле Блэр Уолдорф или Душечки. Если подобная стилистика кажется вам банальной, можете уподобиться более “примерным” девочкам - в их исполнении даже простые джинсы и кардиган будут выглядеть достойно стритстайл-образов.

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