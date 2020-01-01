Мода на карантине: ТОП-10 “домашних” образов из кино
С наступлением всемирной пандемии эпидемии коронавируса и объявлением “домашнего ареста” для взрослых и детей, женщины лишились одной невероятно важной части своей жизни. Любая настоящая девушка обожает придумывать стильные образы, пробовать новые тренды, наряжаться и облачаться в новые фэшн-амплуа. Так, работа, университет, вечера с подругами, романтические свидания - все это возможность не только полезно провести время, но и красиво. Что может быть лучше восхищения от вашего продуманного лука? Такого, чтобы подруги завидовали вашей фантазии и чувству стиля, а мужчины боготворили каждый ваш вдох.
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На карантине мы пребываем всего две недели, а такое ощущение, что уже несколько лет. Не удивимся, если те, кто работают на дому, скоро начнут вставать пораньше, чтобы нарядиться и сделать мейк, как в старые-добрые. Предлагаем, не прибегать к таким радикальным мерам, а лучше поработать с тем исходным материалом, который у нас имеется. Так, даже домашнюю одежду можно сделать яркой, красивой и интересной, если знать, где искать вдохновение. Ivona предлагает самый проверенный источник - кинокартины, в которых даже home-looks выглядят как фэшн-символы.
- Завтрак у Тиффани
Холли Голайтли - девушка эксцентричная, сложная и творческая. Она обожает великосветские вечера и “black tie”, но, когда дело доходит до домашних луков из величественной львицы она враз превращается в милую кошечку. Если хотите повторить один из легендарных образов картины “Завтрак у Тиффани”, вам нужно всего лишь замиксовать любимый мягкий джемпер и облегающие слаксы. В таком варианте скинни будут выглядеть очень актуально.
- В джазе только девушки
Уверены, что у вас в гардеробе найдется не одно изделие в бельевом стиле. Впрочем, для того чтобы повторить образ Душечки из кинофильма “В джазе только девушки” вам понадобится самое сексуальное и страстное неглиже. Например, ярко-красного оттенка, из полупрозрачной ткани с намекающим на острое развитие событий кружевом. Конечно, не факт, что вам удастся спокойно поработать, но выглядеть на карантине вы будете просто обескураживающе.
- Династия
Если вы не смотрели реинкарнацию хита 80-х - сериал “Династия”, то вы упустили несколько сотен обворожительных луков. Стиль женских персонажей ничем не уступает эстетике “Сплетницы”, но выглядит еще более дорогим, роскошным и ультрасовременным. Фэллон Кэррингтон не часто примеряет пижамные образы, но когда делает это, то получается настоящий фэшн-взрыв. Цветочный принт, яркий оттенок и акцент в виде босоножек на каблуке - работаться вам будет в два раза приятнее.
- Принцесса Монако
И снова интерпретация будуарной тематики, но в гораздо более расслабленном и элегантном воплощении. Грейс Келли в преображении Николь Кидман узнать можно только по характерным образам княгини, чьими безупречностью мы и предлагаем воспользоваться. Нежный, зефирного оттенка макси-халатик - для тех, кто не чувствует себя зажатыми в рамки дэдлайнов.
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- Век Адалин
Блейк Лайвли снимается только в безупречных по своей эстетике фильмах. “Век Адалин” - та картина, которая демонстрирует историю развития моды от начала прошлого века до современности. Для образа на карантине предлагаем вдохновиться ретро-луком в традиционных “морских” оттенках. Миди-платье в винтажном стиле и милый кардиган - просто, но гениально.
- Джеки
Натали Портман слишком хороша для роли Джеки Кеннеди, но вот гардероб из одноименного фильма мы бы все-таки желали увидеть в собственном платяном шкафу. Расслабленность черной комбинации отражает разбитость жизни первой леди США, надлом в привычном течении судьбы. Мы же не станем концентрироваться на драме, а лишь воспользуемся отличной фэшн-идеей для “домашнего ареста”.
- И повсюду тлеют пожары
Абсолютно новый сериал по роману американской писательницы Селесты Инг уже поднял шумиху не только в США, но и во всем мире. Потрясающая комбинация таких разных героинь Риз Уизерспун и Керри Вашингтон - не единственное преимущества картины. Домашние образы блондинки обладают духом консервативных 90-х, а ее имидж прилежной, идеальной американской женушки подойдет тем девушкам, которые даже на карантине не собираются ослабевать свою фэшн-хватку.
- Секс в большом городе
Типично, что в нашем списке вдохновляющих домашних луков появился образ из фильма “Секс в большом городе”. Журналистка-фрилансер Кэрри Брэдшоу частенько работала дома, но при этом всегда выглядела на пике своей фэшн-грамотности. Расслабленная комбинация хлопковой рубахи и пижамных брюк - тот комплект, который ради забавы можно украсить роскошными украшениями. Так вы будете не только выглядеть, как Кэрри, но и чувствовать себя любимой героиней.
- Острые предметы
Адора Креллин - сложный, комплексный персонаж, страдающий синдромом Мюнхгаузена. Но моде и стилю в своей жизни она всегда уделяла особое внимание. Выглядеть небрежно или непривлекательно даже дома - не то, что могла себе позволить антигероиня сериала “Острые предметы”. Если хотите казаться настоящей богачкой из южных штатов США, то лучше присмотреться к бельевым комплектам Адоры.
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- Большая маленькая ложь
Вы не могли не смотреть хит прошлого года - сериал “Большая маленькая ложь”. Поэтому предполагаем, что стиль главных пяти героинь вам хорошо знаком. Для “домашнего” фэшн-вдохновения на карантине подойдет эстетика персонажа Николь Кидман - Селесты Райт. Простое макси-платье в цветочный принт и элегантный кардиган в тон - хотя бы раз за все время вы должны примерить лук в стиле самой загадочной героини кинохита.
Если вы желаете красиво одеваться даже, сидя дома на карантине, у вас есть несколько вариантов развития событий. Конечно, наипростейший способ разнообразить ваш стиль - прибегнуть к будуарному стилю. Халаты, кимоно, кружевное белье, комбинации - выбор необычайно велик, а особенно, если вы стремитесь выглядеть в стиле Блэр Уолдорф или Душечки. Если подобная стилистика кажется вам банальной, можете уподобиться более “примерным” девочкам - в их исполнении даже простые джинсы и кардиган будут выглядеть достойно стритстайл-образов.
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