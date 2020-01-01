Антисерьги-2020: Модели, от которых нужно наконец отказаться

Старомодные и откровенно неактуальные украшения, которые погубят вашу красоту.

Какая женщина откажет себе в удовольствии дополнить, украсить или подчеркнуть свою красоту? Конечно, лучшего средства, чем разнообразные аксессуары мир моды для этого еще не придумал. Однако, с любимыми серьгами нужно держать ухо востро - очень просто запутаться в многочисленных трендах и сделать ставку на не ту деталь. Старомодные или безвкусные украшения могут свести на нет все ваши старания по созданию стильного лука. Именно поэтому всегда нужно четко отслеживать текущие тенденции, чтобы не промахнуться с выгодными аксессуарами. Если весь этот анализ и отсеивание антитрендов кажется вам слишком скучной задачей, то на помощь всегда придет Ivona. Представляем вашему вниманию ТОП-7 вариантов серег, которые весной 2020 выдадут в вас фэшн-безграмотность.

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Кисточки

Признаемся честно, нам самим безумно грустно прощаться с этими видом сережек. Но, кто знает, может быть через несколько сезонов “кисточки” снова вернутся в моду? Ярких расцветок, воздушные и такие веселые - весной 2020 они лишь продемонстрируют вашу фэшн-отсталость. Лучше замените любимый аксессуар на шандельеры или длиннющие цепочки - именно такие модели сейчас считаются самыми модными.

Антитренды весны 2020 - серьги, которые вышли из моды pinterest

Пушистые

Мягкие и приятные? Нет! Старомодные, безвкусные и удивительно дешевые. Начнем с того, что именно та модель, которая пользуется такой популярностью серди дам бальзаковского возраста и старше, никогда и не была актуальна. Придуманная “золотыми” головками китайских мануфактурщиков, она буквально с ходу удешевляет любой образ. Вы ведь не хотите весной 2020 выглядеть как бедная родственница, приехавшая из очень далекой глубинки?

Антитренды весны 2020 - серьги, которые вышли из моды pinterest

С перьями

В стиле эстетики бразильских карнавалов или как оперения на платьях дам высшего общества Чикаго 20-х годов прошлого века. И как бы грациозно и роскошно не выглядели некоторые модели, грубые и “неповоротливые” перья в большинстве случаев кажутся дешевыми, купленными на рынке или “раскладке” и неэстетичными. Для костюмированной вечеринки оставьте, но в люди больше в них не появляйтесь.

Антитренды весны 2020 - серьги, которые вышли из моды pinterest

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Жемчуг

Конечно, мы говорим о старомодном, то есть классическом жемчуге. Знаете, это именно тот тренд, который обожали все светские дамы середины прошлого века. Его же любила и легендарная модница - принцесса Диана. Однако, весной 2020 мы больше не тратим ни время, ни средства на приобретение старомодных и старящих украшений, отдавая предпочтение жемчужинам неправильной формы. Вспомните, что вы знаете об эпохе барокко, а вдохновение ищите у дизайнеров, предпочитающих индивидуальность и неповторимый шарм.

Антитренды весны 2020 - серьги, которые вышли из моды pinterest

Hand-made

Полимерная глина, бисер, шелковые детали и ракушки - избавьтесь от любых украшений, которые своим внешним видом напоминают лишь о детских фантазиях. В возрасте 10 лет можно было позволить себе ходить в серьгах из бисера, созданных руками подруги, но статная дама не имеет права появляться в обществе в украшениях, напоминающих дешевую бижутерию.

Антитренды весны 2020 - серьги, которые вышли из моды pinterest

Гламур

В данный тип антитрендов весны 2020 аксессуарной моды входит много нестильных моделей. Так, забудьте о разнообразных надписях, порой поражающих своим высокомерием и заносчивостью, а также о многочисленных кристалликах и камушках. Не нужно стремиться всеми силами продемонстрировать свою статусность - она должна непроизвольно читаться в вашем элегантном и красивом образе.

Антитренды весны 2020 - серьги, которые вышли из моды pinterest

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Пластиковые

Уверены, здесь вы даже не станете размышлять, а почему же это пластиковые серьги весной 2020 оказались, так сказать, “за бортом”. Стоит начать с того, чтобы мы бы запретили их производство изначально - еще когда они были так популярны лет 7-10 назад. Во-первых, это абсолютно неэкологично, а во-вторых, какими бы дорогостоящими не были украшения, но пластик всегда удешевляет образ и делает его очень несерьезным.

Антитренды весны 2020 - серьги, которые вышли из моды pinterest

Каждый из представленных в нашей подборке антитрендов в свое время пользовался заслуженным вниманием, а дизайнеры постоянно придумывали многочисленные вариации тенденций. Весной 2020, после затяжного периода карантина, сразу после отмены “домашнего ареста” вам захочется выйти на улицу, блеснув всей красотой и стилем. Так, конечно, важно не прогадать со стильными украшениями - посторонитесь тех, что оказались в нашем позорном рейтинге, даже если они вам очень к лицу. От токсичных привязанностей нужно отказываться смело и резко. Если ваш образ продуман до мелочей, цветовая гамма подобрана идеально, а в руках у вас самый модный клатч весны 2020, вам ведь не захочется, чтобы все впечатление испортила небольшая, но значительная деталь?

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