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Отдых по-королевски: ТОП-10 простых луков членов монаршей семьи

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Не только гардероб принцессы Дианы достоин служить источником вдохновения.
Вдохновение в стиле членов британской королевской семьи
Вдохновение в стиле членов британской королевской семьи
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На протяжении многих лет стиль Леди Ди считался вневременным - модным, современным и абсолютно универсальным. Ей всегда хорошо удавалось подчеркивать красоту своей фигуры, скрывать мнимые недостатки, а также внедрять в гардероб самые смелые сезонные тренды. Впрочем, не только принцесса Диана из всех членов королевской семьи отличалась прекрасным чувством стиля. Конечно, нельзя говорить о том, что королева Елизавета II даже во времена расцвета своего правления была эталоном красоты, но в ее арсенале было несколько модных комбинаций. Больше всех, впрочем, среди женщин монаршей семьи Великобритании отличились принцесса Маргарет - поклонница откровенной элегантности и смелых комбинаций, а также Анна - фанатка расслабленности, кэжуальности и простоты. Ivona представляет ТОП-10 образов в исполнении женщин британской Короны, которые легко можно повторить весной 2020. 

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  • Королева Елизавета II  

Нынешняя глава Великобритании практически 70 лет главенствует над одной из последних монархий мира. Ее стиль часто оказывался под ударом - критики и стилисты не уставали поражаться ее порой абсолютно безвкусным образам. Монохром, яркая гамма оттенков, чудаковатые шляпки - это все характерные признаки стиля королевы Елизаветы II. Впрочем, ее “домашние” выходы отличались большей простотой и рафинированностью. Шелковый платок и двухкомпонентный костюм в сложный принт - лучшее, что можно отыскать в ее арсенале. 

Королева Елизавета II и принц Филипп
Королева Елизавета II и принц Филипп
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  • Уоллис Симпсон 

Американка Уоллис Симпсон запомнилась как главная героиня одного из самых громких мезальянсов в истории. Впрочем, мы понимаем короля - устоять перед самой стильной дамой своего времени невероятно трудно. Уоллис всегда осознавала, что ее внешность оставляет желать лучшего, поэтому ставку делала на модные образы. Благо ее хрупкая фигура позволяла экспериментировать с различными стилями. На весну 2020 мы предлагаем заимствовать из ее гардероба парочку модных луков. Так, обратите внимание на классическое темно-синие платье в горошек, которое Симпсон мило дополнила поясом в цвет принта. Голубой костюм из скульптурной блузы и юбки-карандаша тоже выглядит невероятно круто - и снова акцент в виде кислотно-лимонного пояса. 

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII
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Уоллис Симпсон и Эдуард VIII
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII
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  • Принцесса Маргарет 

Хитрая, сексуальная, дерзкая и смелая - совсем не такой должна быть сестра правящей королевы, но именно за это Маргарет так обожал народ. Она была интересной, резкой, провокационной - совсем не похожей на свою старшую консервативную и не слишком привлекательную сестру. Стиль принцессы Маргарет тоже отличался необузданностью и смелостью. Так, она не стеснялась носить анималистические принты, сочетая их с классическими силуэтами, а также никогда не забывала о преимуществах обуви на каблучке. 

Принцесса Маргарет и леди Сара
Принцесса Маргарет и леди Сара
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  • Принцесса Анна 

Старший ребенок, единственная дочь королевы, непокорная и очень своенравная - принцесса Анна выделялась благодаря унаследованным практицизму и настойчивости, взбалмошности. Если вы хотите найти королевский источник кэжуального вдохновения, то вам определенно нужно присмотреться к ее гардеробу. Модные сочетания полосатой рубашки и шейного платка, платья самых экзотических расцветок, стеганые куртки, кепи и вещи-унисекс - принцесса Анна никогда не стеснялась того, кем она является. 

Принцессы Маргарет и Анна
Принцессы Маргарет и Анна
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Принцесса Анна
Принцесса Анна
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  • Диана Спенсер 

Конечно, несмотря на все старания прочих членов королевской семьи, именно принцесса Диана была и остается главным фэшн-символом Великобритании и Короны. На весну 2020 мы решили выбрать ее самые простые, но от того не менее красивые образы. Белая рубашка - вневременная вещь, которая будет выглядеть круто и с плиссированной макси-юбкой, и с джинсами, и с широкими брюками. А белоснежные монохромные луки в компании с яркими “кровавыми” акцентами несут в себе сакральный смысл - трагичность, жертвенность и невинность в одном флаконе. 

Принцесса Диана
Принцесса Диана
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Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям
Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям
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  • Кейт Миддлтон 

Рассказывать о том, насколько идеален стиль нынешней герцогини Кембриджской - Кейт Миддлтон, - бессмысленно. Она уже неоднократно доказывала свое модное преимущество над прочими членами королевской семьи. На весну 2020 у самой стильной женщины Великобритании мы предлагаем заимствовать несколько простых, но равноценно элегантных образов. Черный гольф, плиссированная юбка в “животный” принт и высокие сапоги - смело и трендово. А вот синие платье в горошек с милым “школьным” воротничком - ода нежности и некий оммаж в сторону ретро-эстетики.  

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
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Любая наша читательница сможет отыскать свой образ-фаворит, а может быть даже и полноценное фэшн-течение среди примеров стильных выходов членов королевской семьи. Если вы предпочитаете скорее действовать, чем разглагольствовать, то вам будет к лицу стиль принцессы Анны - неброский, но все равно трендовый. Если прежде всего вы цените комфорт и замысловатые детали - то за вдохновением вам нужно обратить к нарядам королевы Елизаветы II или Кейт Миддлтон. А вот невероятный шик, изящность, истинная красота, заоблачная привлекательность - это исключительно прерогатива Уоллис Симпсон, Дианы Спенсер и, конечно, принцессы Маргарет. Вы сразу поймете, на какую именно королевскую даму вы походите, ведь гардероб - первый признак вашей вневременной схожести.  

Раннее мы писали о том, как использовать весной 2020 модный оттенок - “бискайский зеленый”.  

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Теги: принцесса Анна, Принцесса Диана, королева Елизавета II, принцесса Маргарет, стиль знаменитостей
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Источник: ivona.bigmir.net

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