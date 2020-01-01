Бискайский залив: Как носить самый модный оттенок весны 2020

Прохладный, свежий, свободный - стритстайл-луки, которые вдохновляют.

Каждый год Институт цвета Pantone выбирает главные сезонные оттенки. Основываясь на коллекциях ведущих дизайнеров, определяются самые модные цвета, направляющие развитие фэшн-индустрии. В 2020 году классический синий стал главным тоном, но на помощь ему приходят дополнительные оттенки. Скажем по большому секрету, многие из них куда более интереснее монаршего цвета. “Бискайский зеленый” навевает мысли о далеких путешествиях, экзотических далях, которые так грамотно воспевали романтики, а также о бесконечной свободе и вседозволенности. Мягкий и освежающий он слегка напоминает заезженный и эстетически устаревший “мятный”, но выгодно отличается от антитренда прохладными подтонами. Многие женщины искренне недоумевают, чем же разнятся два на первый взгляд абсолютно одинаковых цвета, но для профессионала ответ очевиден. Ivona рассказывает, по каким признакам определить “бискайский зеленый”, и как его выгодно использовать весной 2020.

Читай также: Безвкусица весны 2020: Какие кожаные куртки носить запрещено

Благодаря своей прохладности и освежающей морозности “бискайский зеленый” очень выгодно смотрится на фактурных тканях. Вельвет, бархат или атлас - мы бы отдали предпочтение последнему, ведь именно он как нельзя лучше подходит для теплого сезона. Предлагаем опробовать монохромный лук в виде нежного, непритязательного атласного брючного костюма. Расклешенные брюки и закрытость верха - то, что позволит сосредоточить внимание на красоте “бискайского зеленого”.

"Бискайский зеленый" - как носить модный оттенок весной 2020 pinterest

Еще одна интересная интерпретация модного оттенка - в более пастельной манере. В данном случае освежающий зеленый практически сходит на нет, отыгрывая свою роль на скромных полутонах. Однако, весной 2020 вам все равно придется поиграться с белилами, так почему бы не сделать это с помощью одного из самых модных цветов? Асимметричное платье с множеством рюшей и воланов добавит вашему стилю необходимой романтичности и откроет новые горизонты мечтаний.

"Бискайский зеленый" - как носить модный оттенок весной 2020 pinterest

Пока погода все еще достаточно неустойчива в своих желаниях, поэтому неплохо попрактиковаться с внедрением модного оттенка в более простых комбинациях. Лаконичное пальто-оверсайз выглядит очень по-весеннему в цвете “бискайский зеленый”. К тому же подобный верх остается совсем непритязательным - вы можете его легко совмещать с другими трендовыми тонами - “потертым денимом”, “виноградным компотом” или даже “шафраном”. Выбирайте собственную палитру, оставаясь в рамках кэжуальной стилистики.

"Бискайский зеленый" - как носить модный оттенок весной 2020 pinterest

Читай также: Тренд весны 2020: ТОП-7 видов стильного тренча

Брючные костюмы - безоговорочный и обязательный тренд весенне-летнего сезона 2020. Мы предлагаем отойти от понятий классики и заменить прямой фасон штанов (или даже женственные палаццо) на остромодные кюлоты. “Бискайский зеленый” будет играть на руку светловолосым девушкам, подчеркивая свежесть их красоты. В качестве дополнительного элемента образы предлагаем выбрать насыщенно лавандовый - в виде гольфа он добавит вам еще несколько фэшн-баллов.

"Бискайский зеленый" - как носить модный оттенок весной 2020 pinterest

Если пока вы не готовы с головы до ног облачиться в ультрамодный оттенок, можете поэкспериментировать с модными аксессуарами. Сумки квадратной или трапециевидной форм остаются фаворитом весной 2020, а в цвете “бискайский зеленый” и вовсе становятся жемчужиной лука. В качестве связующего элемента предлагаем добавить в ваш лук еще несколько деталей в ключевом тоне - экомех подходит для прохладных вечеров.

"Бискайский зеленый" - как носить модный оттенок весной 2020 pinterest

Маскулинность не выходила из моды, а весной 2020 она становится еще более значимой. Вариация на тему смокинга в новом сезоне приобретает спокойный и расслабленный дух именно благодаря модному оттенку. Особо важно вновь отметить преимущество фактур - и в данном облике атлас выглядит как настоящее драгоценное приобретение.

"Бискайский зеленый" - как носить модный оттенок весной 2020 pinterest

Платья с рукавами-буфами обязательны к использованию именно весной 2020. Уже в следующем сезоне они отойдут на второй план, поэтому нужно успеть воспользоваться возможностью. Диско-дух порой может быть слишком навязчивым - его необходимо остудить с помощью правильного тона. В данном луке “бискайский зеленый” замешен с вечным “мятным”, но все же прохладность первого позволяет миксовать платье с актуальными белыми сапожками.

"Бискайский зеленый" - как носить модный оттенок весной 2020 pinterest

Читай также: Герцогиня Голливудская: ТОП-10 стильных ролей Киры Найтли

Самый смелый и насыщенный вариант остромодного оттенка - настоящий аквамарин, напоминающий о прозрачных водах Атлантического океана и путешествиях на край света. Атласное платье-комбинация исполняет соло-партию, но становится еще более значимым в комбинации с пальто нежно-розового оттенка. Впрочем, гамму верха мы оставляем на ваше собственное усмотрение.

"Бискайский зеленый" - как носить модный оттенок весной 2020 pinterest

“Бискайский зеленый” выгодно отличается от “мятного” своей расслабленностью, неосознанной свободой, отрешением от мирской суеты. А как еще объяснить неимоверное чувство спокойствия и умиротворенности, рождающиеся в душе при одном лишь взгляде на модный весенний оттенок 2020? Люди, которым придется по душе этот тон, отличаются невероятной романтичностью и легкой наивностью. Лишь истинные сентименталисты могут понять всю красоту этого блеклого аквамаринового тона. Мы же обожаем его за актуальность именно в рамках весенне-летнего сезона 2020. Пока из-за мировой пандемии отправиться в далекое заокеанское путешествие не представляется возможным, можно насладиться ощущением свободы с помощью стильной одежды в одном из самых модных цветов сезона.

Раннее мы писали о том, как носить классический твидовый жакет весной 2020 в современной концепции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram