Артистка отметила, что ей бы не хотелось выставлять напоказ подробности своей личной жизни.

"Жизнь изменчива": Певица Христина Соловий высказалась о личном instagram.com/soloviyka

Читай также: Редкое фото: Кристина Соловий показала маму

Одна из самых загадочных молодых украинских артисток очаровательная Христина Соловий, которая стала известна благодаря участию в проекте “Голос страны“, рассказала о личном.

В откровенном интервью для “Ранку з Україною“ на канале “Украина“ девушка призналась, как относится к тому, что ее песни не часто крутят на радио, а также поделилась своими сокровенными мечтами.

В частности, Христина отметила, что сознательно не делает многих “манипулятивных“ вещей, которые используют артисты для большей популярности:

Мне кажется, что я свое время могу использовать и направлять в более полезные вещи. Это же страшная история с этим Instagram – ты просыпаешься с ним, засыпаешь, – призналась Христина и добавила, что ее творчества почти нет на музыкальных каналах и радио, о чем она не жалеет. – Если бы мне хотелось там быть, то я бы создавала такой контент, чтобы там быть. Я бы делала музыку с более быстрым темпом – тунц-тунц... больше обнаженного тела и была бы веселее. А я выбрала себе немного сложнее путь. Сознательно. И пока я от него не отказалась.

Читай также: Христина Соловий перепела известный хит группы “Океан Эльзы“

Также Христина рассказала о своих увлечениях. особенно отметив самый романтичный город мира - Париж, в котором бы хотела побывать сама, чтобы“ не спорить со второй половинкой“:

Я никогда не думала, почему и откуда у меня такая страсть к этому городу, а сейчас вспомнила. У меня когда-то в детстве была кассета переписанная Селин Дион с ее франкоязычным альбомом. Вообще, не помню, как он назывался. Но я была влюблена в этот язык – пела вместе с ней, не понимая слов. Я бы хотела поехать в Париж одна, потому что хочется прочувствовать город так, как мне этого хочется, а не в чьей-то компании. Особенно, если это будет мой парень. Спорить и ссориться, в какой музей идти сегодня... Я хочу поехать, как свободная птица, - отметила Христина.

А вот о том, есть ли у Христины сейчас “вторая половинка“ и кто этот человек - девушка говорить отказалась и напомнила о своем праве сохранять приватность. Однако Христина отметила, что серьезных перемен в ее личной жизни пока нет:

Смотрите, я не говорила о личной жизни с 2015 года, и не думаю, что произошло что-то такое, что я могла бы изменить свою позицию сейчас. Жизнь очень изменчива, и я бы не хотела объяснять, почему у меня с кем-то не сложилось. Пока я замуж не выхожу, - сказала Христина.

Ранее мы писали, что Олег Скрипка выпустил клип с Христиной Соловий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.