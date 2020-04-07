Именинник Евгений Кошевой и его неожиданные признания о "первых" и "последних" разах
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У актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого сегодня, 7 апреля, день рождения. По традиции студии накануне праздника именинник отвечает на несколько вопросов о своих «первых» и «последних» разах»…
Первый раз Евгений Кошевой…
- Поехал в тур с «Кварталом».
Думаю, это был конец 2005 года. Больше всего из тех первых гастролей я запомнил зал в Каменце-Подольском, увы, в очень плачевном состоянии, и театр Музкомедии в Одессе. На тот момент в «Квартале» я еще был меньше года. Особо еще не успел соскучиться по студенчеству.
- Побывал на футбольном матче
Мне было лет 7-8, когда батя впервые меня повел в Алчевске на стадион «Сталь». До этого мы смотрели футбол только по телевизору. А тут – настоящий матч, местная Лига. Конечно, понравилось очень. С тех пор по возможности особо важные матчи нашей сборной стараюсь не пропускать. Был с друзьями и на играх Лиги Чемпионов, и на Евро-2012.
- Сходил на родительское собрание
Когда старшая дочь Варя училась в четвертом классе. Родители знали, чей ребенок учиться с их детьми. Поэтому особого ажиотажа своим появлением там не вызвал
- Приготовил борщ
Никогда в жизни не готовил это блюдо сам. Помогал не раз. Я могу накупить все ингредиенты к борщу, только нужно чтобы их кто-то сварил.
- Принес домой первую зарплату
Родителям плотно я начал помогать, когда переехал в Киев. До этого с мелких каких-то подработок откладывать не удавалось. На них можно было разве что один день гульнуть.
- Сыграл на саксофоне
Меня отдали в музыкальную школу, и в девять лет я уже мог играть какие-то простые мелодии. Одним из первых, кажется, было произведение из репертуара Хачатуряна.
- Съездил за границу
Это была Франция, городок Ля-Рошель. Нас пригласили на съемки проекта «Форт Боярд». Тогда впервые, правда, издалека, я увидел Эйфелеву башню. Это была очень клевая поездка.
- Испугался за дочь
Когда Варе было от силы лет пять, и она уронила на себя в ванной неприкрученный пенал со всем содержимым. Была секундная тишина, за время которой я бы точно поседел, если бы у меня были волосы. Помню, что сердце колотилось так, как никогда еще в жизни.
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Последний раз Евгений Кошевой…
- Уходил в отрыв
25 января. Повод нужно уточнять? (смеется). Скажу тогда так: отмечали Татьянин день.
- Устраивал сюрприз жене
Если поменять билет на самолет вместо поезда, и вернуться раньше на день домой, считается сюрпризом, то это было в начале февраля
- Получал совет от Владимира Зеленского
Когда мы с ним созваниваемся, он всегда мне что-то советует, если я у него спрашиваю. В основном, это касается творческих процессов или людей. Например, на что, не стоит обращать внимание, или как себя лучше вести с теми или иными людьми. Крайний раз Вова советовал мне не нервничать так сильно из-за концертов (это еще было накануне съемок прошлого «Вечернего Квартала»). А я же переживаю за каждый концерт. Ведь раньше, много лет все было на нем, а теперь все изменилось….
- Был в родном Луганске
Это была середина апреля 2014 года. Все события только начинались…Это был и последний раз, когда я видел своего отца...
- Танцевал перед зеркалом
Я никогда не танцевал перед зеркалом. Что я там не видел?
- Был с шевелюрой на голове
Это было 25 мая 2001 года… Честно говоря, я подумывал снова попробовать себе отрастить шевелюру. Время же как раз есть до конца карантина. Но потом желание сбрить волосы перевесило желание их отрастить.
- Не мог уснуть из-за сериала
Сейчас на карантине это практически каждый день происходит. Из последнего, что посмотрел и мне понравилось, это сериал «Хороший доктор». Еще с Ксюшей смотрим американскую «Родину» и «Мир Дикого Запада.
- Вступал в дискуссию с хейтерами
Я стараюсь этого не делать. Пусть ребята самоутверждаются таким образом. Пусть учатся на своих ошибках сами. Я научился не встревать в полемику с людьми, которые считают себя умнее тебя в разных аспектах именно твоей жизни.
- Неловко себя чувствовал
Сложно вспомнить, но, наверное, это было, когда кто-то говорил очень умные вещи, а я просто кивал головой и делал вид, что все понимаю.
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