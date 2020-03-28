Артист с дочерью присоединились к челленджу Потапа #noxoxochallenge.

"Доця растет": Кошевой забавно станцевал с 12-летней Варварой под пеcню Потапа instagram.com/evgenii.koshevoi

Читай также: Звездные отцы снялись в новом ролике о коронавирусе

Актер студии “Кварта 95“, украинский комик, член жюри телешоу “Рассмеши комика“ Евгений Кошевой поразил Сеть кадрами с подросшей дочерью Варей.

В Инстаграм шоумен добавил видео, где они с 12-летней Варварой поддерживают челлендж рэпера Потапа и танцуют под новый трек его группы Mozgi “Похохо“. В кадре Евгений и Варвара делают ритмичные движения руками. Кошевой одет в черную футболку, на которой в стилистике бренда Puma написано “Пузо“.

Приєднуйся😎 #noxoxochallenge @_varvarakoshevaya_ @realpotap @mozgiband @yalta_k @benyazubrik, - написал Кошевой.

Читай также: “Вечерний Квартал“: Стали известны подробности нового выпуска

Подписчики Кошевого отметили в комментариях, что Варя очень подросла и стала еще красивее, также многим фолловерам понравилась футболка артиста:

А доця то растёт ))

Шёл 13 день карантина😂😂🔥🔥

Варвара красотка 😍

Крута футболка😂😂😂

Футболка 🔥 где купил

Карантин😂 зато больше времени проводим с семьей😍 а футболка правда бомбезная🔥❤️

БалдеЖьььььь 😍❤️

І нащо ти в потапа відібрав шапку

Какой адрес 😂едем всем домом 🙈😂

Если бы Вы не выставили, даже не знала бы за их новый трек! 🔥🔥🔥👍👍👍💣💣💣 КРУТО!!! Мы зависли))), - написали в Сети.

Видео также прокомментировал автор песни Потап, написав, что Женя с Варей лучшие.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк вернется на сцену “Рассмеши комика“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.