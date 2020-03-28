"Доця растет": Кошевой забавно станцевал с 12-летней Варварой под пеcню Потапа
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Актер студии “Кварта 95“, украинский комик, член жюри телешоу “Рассмеши комика“ Евгений Кошевой поразил Сеть кадрами с подросшей дочерью Варей.
В Инстаграм шоумен добавил видео, где они с 12-летней Варварой поддерживают челлендж рэпера Потапа и танцуют под новый трек его группы Mozgi “Похохо“. В кадре Евгений и Варвара делают ритмичные движения руками. Кошевой одет в черную футболку, на которой в стилистике бренда Puma написано “Пузо“.
Приєднуйся😎 #noxoxochallenge @_varvarakoshevaya_ @realpotap
@mozgiband @yalta_k @benyazubrik, - написал Кошевой.
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Подписчики Кошевого отметили в комментариях, что Варя очень подросла и стала еще красивее, также многим фолловерам понравилась футболка артиста:
- А доця то растёт ))
- Шёл 13 день карантина😂😂🔥🔥
- Варвара красотка 😍
- Крута футболка😂😂😂
- Футболка 🔥 где купил
- Карантин😂 зато больше времени проводим с семьей😍 а футболка правда бомбезная🔥❤️
- БалдеЖьььььь 😍❤️
- І нащо ти в потапа відібрав шапку
- Какой адрес 😂едем всем домом 🙈😂
- Если бы Вы не выставили, даже не знала бы за их новый трек! 🔥🔥🔥👍👍👍💣💣💣 КРУТО!!! Мы зависли))), - написали в Сети.
Видео также прокомментировал автор песни Потап, написав, что Женя с Варей лучшие.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк вернется на сцену “Рассмеши комика“.
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