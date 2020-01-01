Спустя 8 лет Леся Никитюк вернулась на сцену юмористического шоу.

В эту субботу в 18:30 зрители “1+1” увидят новый выпуск “Рассмеши комика”, в котором команда из города Хмельницкий будет смешить судей ради особой цели - выиграть деньги на оборудование для Хмельницкой городской детской больницы. А одной из участниц проекта станет яркая телеведущая и участница шоу “Танці з зірками” Леся Никитюк.

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8 лет назад Леся Никитюк вместе со своей подругой Олей Голуб вышла на сцену “Рассмеши комика” и своими шутками не оставила судьям шансов сдержать смех. Тогда девушки выиграли 50 тысяч гривен, и телеведущая говорит, что деньги до сих пор хранит.

Теперь Леся и Оля вернулись на шоу, чтобы выиграть деньги, на которые будет приобретено оборудование для детской больницы в городе Хмельницкий. “Честно говоря, превзойти успех 8-летней давности непросто. Но мы с Олей попытались мыслями перенестись в тот момент и вышли на сцену шоу с таким настроением, как первый раз, как будто этих 8 лет не было. И это был такой адреналин! 5 минут пролетели, как секунда”, - так о своем феерическом возвращении на “Рассмеши комика” говорит Леся Никитюк.

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Судья проекта Евгений Кошевой вспомнил любимую шутку с выступления Леси Никитюк и Ольги Голубь: “8 лет назад миниатюра об Ольге Герасимьюк меня просто положила на лопатки”. Эмоционально на появление Леси на сцене отреагировала и его новая напарница Оля Полякова: “Боже, Леся, ты как Полякова. Ты везде”.

В этот раз участницы проекта разыграют миниатюры, в которых Леся Никитюк успеет побывать в роли Оли Поляковой, MARUV, покажет последние минуты жизни уже пожилой популярной блогерши и снова спародирует Ольгу Герасимьюк.

Леся Никитюк вернется на сцену “Рассмеши комика” Пресс-служба

А вот все ли миниатюры Леси Никитюк и Оли Голубь будут такими же смешными, как и 8 лет назад, и кто еще будет представлять город Хмельницкий на проекте, зрители узнают уже завтра.

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Напомним, уже второй сезон подряд шоу “Рассмеши комика” выходит не просто в развлекательном, но и социально направленном формате. Так, юмористы объединяются в команды, представляя конкретный город, а деньги за смех судей тратят на реализацию социального проекта своего населенного пункта. Если участникам не удается рассмешить звездных комиков, они должны реализовать социальный проект, ради которого пришли на шоу, из собственных карманов.

Не пропустите новый выпуск “Рассмеши комика” от студии “Квартал 95” уже завтра в 18:30 на “1+1”.

Напомним, ранее Леся Никитюк шокировала Сеть округлившимися формами.

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