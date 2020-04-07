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День рождения Евгения Кошевого: Интересные факты о звезде "Квартала 95"

Комментариев: 2
7 апреля известному комику исполняется 37 лет.
День рождения Евгения Кошевого: Интересные факты о звезде "Квартала 95"
День рождения Евгения Кошевого: Интересные факты о звезде "Квартала 95"
instagram.com/kvartal95official

Сегодня, 7 апреля, украинский комик, актер, ведущий и звезда “Студии Квартал 95“ Евгений Кошевой отмечает день рождения. Артисту исполняется 37 лет. По случаю праздника Ivona подготовила подборку интересных фактов из биографии именинника.

Евгений Кошевой в юности
Евгений Кошевой в юности
instagram.com/evgenii.koshevoi

  • Кошевой - единственный участник “Квартала“, у которого есть актерское образование. Евгений окончил актерский факультет Луганского колледжа культуры.
  • С 2001 по 2005 года Кошевой играл в КВН в составе луганской команды “Ва-Банкъ“. А в 2005 году он попал в “95-й квартал“ по приглашению Владимира Зеленского.

День рождения Евгения Кошевого: Интересные факты о звезде
День рождения Евгения Кошевого: Интересные факты о звезде "Квартала 95"
instagram.com/evgenii.koshevoi

  • Артист признался, что в 2001 году для одного из выступлений он побрился налысо для пародий на Витаса и Александра Розенбаума. Однако после этого у него волосы так и не отросли.
  •  Евгений Кошевой - самый молодой в команде “Квартала 95“.

Евгений Кошевой в сериале
Евгений Кошевой в сериале "Слуга народа"
instagram.com/evgenii.koshevoi

Евгений Кошевой на
Евгений Кошевой на "Лиги смеха"
instagram.com/evgenii.koshevoi

  • С 2007 года Евгений женат на звезде балета Елены Коляденко “Freedom“, Ксении Кошевой. Пара воспитывает двух дочерей - 12-летнюю Варвару и 5-летнюю Серафиму. 
  • В 2007 году комик принял участие в проекте “Танцы со звездами“. В паре с Екатериной Тришиной он занял 3 место.

Семья Евгения Кошевого
Семья Евгения Кошевого
instagram.com/yalta_k

Ранее свой день рождения отпраздновала Ирина Билык.

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Теги: Евгений Кошевой, Квартал 95, День рождения
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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pkm    07.04.2020, 18:26
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Сраний балван!
гость  (аноним)  07.04.2020, 14:31
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гость
что больше писать не о ком?щелкоперы сранные
темп    07.04.2020, 11:57
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Кащей Бессмертный....
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