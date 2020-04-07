7 апреля известному комику исполняется 37 лет.

День рождения Евгения Кошевого: Интересные факты о звезде "Квартала 95" instagram.com/kvartal95official

Сегодня, 7 апреля, украинский комик, актер, ведущий и звезда “Студии Квартал 95“ Евгений Кошевой отмечает день рождения. Артисту исполняется 37 лет. По случаю праздника Ivona подготовила подборку интересных фактов из биографии именинника.

Читай также: “Доця растет“: Кошевой забавно станцевал с 12-летней Варварой под пеcню Потапа Евгений Кошевой родился в 1983 году в пгт Ковшаровка Харьковской области. В 6-летнем возрасте вместе с семьей переехал в город Алчевск в Луганской области.

Евгений Кошевой родился в 1983 году в пгт Ковшаровка Харьковской области. В 6-летнем возрасте вместе с семьей переехал в город Алчевск в Луганской области. В детстве шоумен мечтал стать певцом и музыкантом. Он даже посещал музыкальную школу, где учился играть на саксофоне.

Евгений Кошевой в юности instagram.com/evgenii.koshevoi

Кошевой - единственный участник “Квартала“, у которого есть актерское образование. Евгений окончил актерский факультет Луганского колледжа культуры.

С 2001 по 2005 года Кошевой играл в КВН в составе луганской команды “Ва-Банкъ“. А в 2005 году он попал в “95-й квартал“ по приглашению Владимира Зеленского.

День рождения Евгения Кошевого: Интересные факты о звезде "Квартала 95" instagram.com/evgenii.koshevoi

Артист признался, что в 2001 году для одного из выступлений он побрился налысо для пародий на Витаса и Александра Розенбаума. Однако после этого у него волосы так и не отросли.

Евгений Кошевой - самый молодой в команде “Квартала 95“.

Евгений Кошевой в сериале "Слуга народа" instagram.com/evgenii.koshevoi

У артиста есть старший брат Дмитрий. Он работает электриком.

Читай также: Всеукраинская школа онлайн: Какие звезды приняли участие в записи уроков В 2010 году Кошевой вместе с Степаном Казаниным и Михаилом Фаталовым поступил на заочное отделение режиссёрского факультета Луганского института культуры и окончил его.

Евгений Кошевой на "Лиги смеха" instagram.com/evgenii.koshevoi

С 2007 года Евгений женат на звезде балета Елены Коляденко “Freedom“, Ксении Кошевой. Пара воспитывает двух дочерей - 12-летнюю Варвару и 5-летнюю Серафиму.

В 2007 году комик принял участие в проекте “Танцы со звездами“. В паре с Екатериной Тришиной он занял 3 место.

Семья Евгения Кошевого instagram.com/yalta_k

Ранее свой день рождения отпраздновала Ирина Билык.

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