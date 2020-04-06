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Всеукраинская школа онлайн: Какие звезды приняли участие в записи уроков

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Узнайте, каких украинских знаменитостей можно увидеть в онлайн-уроках для 5-11 классов.
Всеукраинская школа онлайн: Какие звезды приняли участие в записи уроков
Всеукраинская школа онлайн: Какие звезды приняли участие в записи уроков
Скриншот

В понедельник, 6 апреля, на двенадцати украинских телеканалах, а также на ютуб-канале Министерства образования Украины стартовал проект “Всеукраинская школа онлайн“

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Над созданием уроков для учеников 5-11 классов в режиме онлайн работали более 40 учителей. Кроме того, к образовательной программе присоединились звезды шоу-бизнеса. Так, в видео-уроках первого дня проекта приняли участие такие украинские знаменитости:

  • Физкультура - победитель “Танцев со звездами“ Женя Кот и его супруга Наталья Татаринцева

Всеукраинская школа онлайн
Всеукраинская школа онлайн
Скриншот

  • 6 класс. Английский язык - певица Alina Pash и победитель “Лиги Смеха“  Александр Венедчук ( Веня из команды “Ветераны космических войск“)

Всеукраинская школа онлайн
Всеукраинская школа онлайн
Скриншот

  • 6 класс. Биология - артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Всеукраинская школа онлайн
Всеукраинская школа онлайн
Скриншот

  • 7 класс. Английский язык - призер Олимпийских игра Жан Беленюк и актер из шоу “Мамахохотала“ Женя Янович

Всеукраинская школа онлайн
Всеукраинская школа онлайн
Скриншот

  • 8 класс. Английский язык - певица TARABAROVA и участник “Лиги смеха“ Ефим Константиновский (команда “Днепр“)

Всеукраинская школа онлайн
Всеукраинская школа онлайн
Скриншот

  • 10 клас. История Украины - блогеры Настя Гонцул  и Роман Свечкоренко

Всеукраинская школа онлайн
Всеукраинская школа онлайн
Скриншот

  • 11 класс. История Украины - актер Владимир Кравчук и актер шоу “Мамахохотала“ Олег Маслюк

Всеукраинская школа онлайн
Всеукраинская школа онлайн
Скриншот

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Отметим, что звезды в роликах исполняют роли учеников. В начале онлайн-уроков можно увидеть, какие артисты появятся в следующих выпусках “Всеукраинской онлайн-школы“. Кроме того, к каждому предмету знаменитости записали отдельный саундтрек. 

Ранее сообщалось, что коронавирус “сместил“ даты проведения экзаменов.

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Теги: Всеукраинская школа онлайн
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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