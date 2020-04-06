Всеукраинская школа онлайн: Какие звезды приняли участие в записи уроков
В понедельник, 6 апреля, на двенадцати украинских телеканалах, а также на ютуб-канале Министерства образования Украины стартовал проект “Всеукраинская школа онлайн“.
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Над созданием уроков для учеников 5-11 классов в режиме онлайн работали более 40 учителей. Кроме того, к образовательной программе присоединились звезды шоу-бизнеса. Так, в видео-уроках первого дня проекта приняли участие такие украинские знаменитости:
- Физкультура - победитель “Танцев со звездами“ Женя Кот и его супруга Наталья Татаринцева
- 6 класс. Английский язык - певица Alina Pash и победитель “Лиги Смеха“ Александр Венедчук ( Веня из команды “Ветераны космических войск“)
- 6 класс. Биология - артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов
- 7 класс. Английский язык - призер Олимпийских игра Жан Беленюк и актер из шоу “Мамахохотала“ Женя Янович
- 8 класс. Английский язык - певица TARABAROVA и участник “Лиги смеха“ Ефим Константиновский (команда “Днепр“)
- 10 клас. История Украины - блогеры Настя Гонцул и Роман Свечкоренко
- 11 класс. История Украины - актер Владимир Кравчук и актер шоу “Мамахохотала“ Олег Маслюк
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Отметим, что звезды в роликах исполняют роли учеников. В начале онлайн-уроков можно увидеть, какие артисты появятся в следующих выпусках “Всеукраинской онлайн-школы“. Кроме того, к каждому предмету знаменитости записали отдельный саундтрек.
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