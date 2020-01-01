Артистка отметила, что в карантин разбирает вещи и сфотографировалась со свадебным нарядом .

"Почему не надела?": Кравец озадачила Сеть кадрами со свадебным платьем instagram.com/lennykravets

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Актриса студии “Квартал 95“, фронтвумен “Женского квартала“ Елена Кравец покорила Сеть кадрами со своим свадебным платьем. Фото появились на страничке “квартала“ в Инстаграм. Елена позирует около большого шкафа-купе в прихожей, она держит в руках свадебное платье на вешалке, умилительно прижимая его к груди. В описании к фото артистка отметила, что около трех часов разбирала вещи в шкафу.

Когда решила быстренько убрать в шкафу, а пришла через 3 часа😄, - подписали снимки.

Однако, судя по микрофону возле рта Елены, кадр, очевидно, постановочный и, возможно, очень скоро мы увидим Елену за уборкой в эфире какого-то из проектов на 1+1.

"Почему не надела?": Кравец озадачила Сеть кадрами со свадебным платьем instagram.com/lennykravets

"Почему не надела?": Кравец озадачила Сеть кадрами со свадебным платьем instagram.com/lennykravets

"Почему не надела?": Кравец озадачила Сеть кадрами со свадебным платьем instagram.com/lennykravets

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Подписчики студии похвалили красоту Елены, однако удивились, почему звезда не примерила свадебное платье, которое ей, без сомнения, до сих пор подходит:

А почему не надела?

💓Леночка,Вы прекрасны...

Лепота!!! Ахххх!

Елена, Вы как всегда прекрасно выглядите!!!

Какая красотка😻, - написали в Сети.

Напомним, что Елена в браке с продюсером Сергеем Кравцом с 2002 года, они воспитывают 3 детей - 17-летнюю Марию и трехлетних двойняшек Ивана и Екатерину.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская позировала в свадебном наряде.

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